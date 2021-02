Wilders draait russofobe Rutte de duimschroeven aan: ‘Neem contact op met Poetin over vaccin, we hebben het nodig!’

PVV-leider Geert Wilders heeft demissionair premier Rutte opgeroepen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de Russische president Poetin, om te komen tot een levering van het zeer effectieve Spoetnik V-vaccin. In Duitsland heeft bondskanselier Merkel al gesproken met de Russische leider, dus waarom onze premier nog niet? Het vaccin is zelfs nog effectiever dan dat van AstraZeneca. Dat Russische vaccin moet zo snel mogelijk onze kant op komen!

Het Nederlandse kabinet staat in Europa al bekend als de bonte verzameling vaccinatieblunderaars van de Lage Landen. We waren onvoorbereid en reageerden te langzaam op actuele ontwikkelingen. Daardoor werd Nederland al snel de langzaamste vaccin-toediener van heel Europa. Beschamend!

Maar er is meer, want ondertussen is gebleken dat het vaccin dat Rusland momenteel ingezetenen inspuit bijzonder effectief. Het biedt zelfs veel meer bescherming dan het vaccin van AstraZeneca dat momenteel door Nederlandse huisartsen verstrekt wordt. Toch heeft onze premier geen contact gelegd met de Russen, wat volgens Wilders onbegrijpelijk is. In de Kamer verzocht hij Rutte om deze anti-Ruslandhouding naast zich neer te leggen en contact op te nemen met Poetin:

“AstraZeneca heeft een effectiviteit van rond de 60 procent, Spoetnik rond de 93 procent. Dat is te vergelijken met het vaccin van Pfizer. Ook in internationale bladen is het alom erkent als iets succesvols. En u heeft gelijk als het ging of er genoeg was voor de Russen. Een andere optie is om te vragen of het hier kan worden geproduceerd. Uw collega Merkel heeft, ook nu het nog niet bij de EMA is aangemeld, al contact opgenomen met Poetin of hij niet te bewegen is om meer te doen. Bijvoorbeeld door het recept te verkopen of te geven zodat we het hier kunnen produceren. En mijn vraag is aan u, zeker nu we nog tekorten hebben en blijkt dat het vaccin wel een succes is, en inderdaad waar het ook vandaan komt we hebben het nodig, om contact op te nemen met Poetin!”

“Ik roep premier Rutte nogmaals op om contact op te nemen met de Russische president Poetin. Om hem te bewegen het succesvolle Russische vaccin Sputnik V te krijgen of hier snel te kunnen produceren.”

Het is inderdaad opmerkelijk dat Rutte nog geen enkel contact heeft gelegd met Rusland over het vaccin. Dit terwijl iedereen weet dat we een tekort hebben aan immuunmiddelen. Het is niet meer dan normaal dat de premier op zijn minst een gesprekje had aangeknoopt met de Russen om een extra optie achter de hand te hebben, maar dit is om onbegrijpelijke redenen niet gebeurd.

Wilders heeft dus gelijk wanneer hij zegt dat we wel degelijk zo snel mogelijk alsnog contact moet leggen. Ook al komt het van de Russen, in een tijd van een vaccinschaarste kunnen we elk effectief middel goed gebruiken. Hoe sneller we vaccineren, hoe sneller we het land kunnen open gooien! Dan maar mét een Russisch goedje in onze aderen.