Wilders haalt uit naar spoedwet voor avondklok: ‘Kabinet heeft nooit kunnen aantonen welk effect deze maatregel heeft’

Het debat over de spoedwet voor de avondklok is begonnen. Terwijl de steun voor de avondklok sluipenderwijs afneemt heeft het kabinet ook een nog eens een harde klap van de rechtbank in Den Haag moeten verwerken. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer staan paraat om deze nieuwe poging alsnog de grond in te boren.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de epische faal rondom de avondklok. De controversiële maatregel kan niet alleen op geringe steun rekenen, het is ook nog eens op amateuristische wijze door het kabinet voor elkaar gebokst. Reden te meer voor de oppositie om dit geblunder in de scherpste bewoordingen af te kraken. Wilders heeft het voortouw hierin genomen: er was nooit enig bewijs dat een avondklok zou werken, dus de spoedwet verandert niks aan de situatie. De avondklok blijft onwenselijk, betoogt de PVV-aanvoerder vol gloed:

“De PVV is altijd tegen de invoering van de verplichte avondklok geweest. Omdat die maatregel buitenproportioneel is én omdat het kabinet nooit heeft kunnen aantonen welke effecten deze vergaande, vrijheidsbeperkende maatregel heeft.”

Voor de PVV is dit debat de perfecte kans om Rutte en consorten het vuur aan de schenen te leggen. De PVV, samen met enkele andere oppositiepartijen, hebben het kabinet al vaak genoeg erop gewezen dat er geen aantoonbaar bewijs is waarom deze ingrijpende maatregel noodzakelijk zou zijn. Nu wordt Wilders ook gesteund door de Raad van State die het bewijs voor de avondklok ook heel summier vindt om de avondklok ermee te rechtvaardigen:

“De OMT-adviezen kunnen vanzelfsprekend daarbij een belangrijke rol spelen, maar de uiteindelijke afweging kan, gelet op de andere ook in het geding zijnde belangen, niet uitsluitend op die adviezen zijn gebaseerd.”

De Raad vindt dat de spoedwet aan alle kanten rammelt. Het kabinet leunt volledig op het advies van het OMT, maar zoals we hierboven lezen in de kriek van de RvS moet het kabinet ook met andere, betere afwegingen komen.

Voor Wilders zijn zelfs modellen waar de kabinet op leunt niet betrouwbaar. De avondklok zou volgens deze modellen een vermindering van tot wel 10 procent veroorzaken. Maar dit klopt volgens Wilders niet, want deze modellen rekenen ook de regel van maximaal één persoon als gast mee. Waardoor je dus niet kunt stellen dat alleen de avondklok deze daling heeft veroorzaakt.

Het kabinet hoopt natuurlijk de spoedwet door de Kamer te loodsen, mocht het Gerechtshof morgen het hoger beroep van de Staat ook van tafel vegen. De kritiek vanuit de oppositie tegen de maatregel neemt alleen maar toe. Met verkiezingen in aantocht is het de vraag hoe alle coalitiepartijen zelf straks nog over de spoedwet denken. Wellicht dat zij dan toch schoorvoetend de lijn van Wilders volgen.

Maar één ding kunnen ze er niet mee terugdraaien: ze werden in het debat over dit onderwerp, vandaag dus, flink de oren gewassen door de man die ze allemaal weren uit een toekomstige regeringscoalitie.