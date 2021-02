Faalkabinet stuurt spoedwet avondklok naar Kamer. Raad van State blijft kritisch: ‘Het bevat geen actuele afweging!’

Het kabinet heeft zojuist een spoedwet naar de Kamer gestuurd om te proberen de draconische avondklok in stand te houden. Op deze manier hoopt het kabinet de avondklok in stand te houden als de rechter vrijdag de huidige basis verwerpt. Ondertussen blijft de Raad van State uiterst kritisch over dit voorstel. Zij zien de noodzaak van de draconische maatregel niet in.

En het kritische advies van de Raad van State #avondklok #spoedwet (gearceerde gedeelten zijn het belangrijkst). Raad van State is niet blij met deze aanpak pic.twitter.com/yGjLiiHjfv — Wim Voermans (@wimjmvoermans) February 17, 2021

Het kabinet heeft de avondklok in dit wetsvoorstel omgedoopt tot “Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19” wat toch echt wel de meest pijnlijke naam kan zijn voor een avondklok. Ondertussen blijft de Raad van State is heel kritisch op het wetsvoorstel. Zij vragen zich af hoe proportioneel deze wet blijft:

“Zij bevat echter geen actuele en zelfstandig leesbare afweging tussen enerzijds het belang van de bestrijding van het virus en anderzijds het belang van uitoefening van de grond- en vrijheidsrechten van burgers die door de avondklok beperkt kunnen worden.”

Oppositieleden klagen al geruime tijd dat de maatregel enorm disproportioneel is. De RvS vindt ook dat de basis voor de avondklok enorm arbitrair is. Het kabinet blijft zich beroepen op adviezen van het OMT, maar volgens de RvS moet het kabinet met meer argumenten kunnen komen om deze ingrijpende maatregel te kunnen verantwoorden:

“De OMT-adviezen kunnen vanzelfsprekend daarbij een belangrijke rol spelen, maar de uiteindelijke afweging kan, gelet op de andere ook in het geding zijnde belangen, niet uitsluitend op die adviezen zijn gebaseerd.”

Het zou maar goed kunnen dat het nieuwe voorstel opnieuw aan alle kanten rammelt en dat net zoals in eerste instantie de juridische basis ervoor ontbreekt. En zo lijkt de weerstand tegen deze vorm van vrijheidsbeperking alsmaar te groeien.

Morgen gaat de Tweede Kamer hierover in debat. We kunnen nu al in ieder geval vuurwerk verwachten van Femke Merel van Kooten:

Niet alleen de grondrechten worden door de #avondklok #spoedwet geschonden, ook de rechtsstaat wordt in het hart geraakt! Morgen zal ik tijdens het debat de Tweede Kamer om steun vragen deze wet controversieel te verklaren. Behandeling van de wet is dan vólgende kabinetsperiode. pic.twitter.com/8xD1aURX9y — Femke Merel van Kooten (@FemkeMerel) February 17, 2021

“Of je nu voor of tegen bent, hier is toch echt wel wat aan de hand! Want de regering doorkruist de trias politica. Dat wil zeggen: er is een rechtsgang gaande, de avondklok is gegarandeerd tot de uitspraak in bodemprocedure aanstaande vrijdag. Je behoort als regering daar geen spoedwetten tussendoor te gooien.”

Het kabinet kan zijn borst natmaken voor het debat van morgen! De spoedwet rammelt aan alle kanten, en de kritiek neemt alleen maar toe!