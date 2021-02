Woeste ondernemers zijn klaar met draconisch coronabeleid: ‘In België zijn de winkels gewoon open!’

Dinsdag kondigt het kabinet vrijwel zeker aan dat kappers “onder voorwaarden” weer aan het werk ‘mogen’ en dat scholen een deels, een beetje, op bepaalde niveaus, weer iets van open gaan. Een dag of anderhalve dag per week. Het zijn belachelijk kleine kruimels, waar het gros van de ondernemers niets aan heeft. Die reageren dan ook woedend.

Ondernemers hebben echt genoeg gehad van het huidige coronabeleid dat hele sectoren lamglegt. Udo Delfgou van winkelbrancheorganisatie INretail laat weten dat het volstrekt onbegrijpelijk is dat álle winkels niet gewoon open mogen: “Met ons vindt overigens bijna heel Europa dat; in Frankrijk, België zijn de winkels gewoon open.” Veelbetekend, want Delfgou zei dit bij de NOS. Wat?! Ja, echt, Hilversum laat ondernemers die het kabinetsbeleid haten daar tegenwoordig af en toe ook aan het woord. Blijkbaar voelt de NOS de bui al hangen wat betreft de veranderende sfeer in de samenleving!

Als het kabinet overweegt om “winkelen op afspraak” uit te breiden, nou ja, dan is dat iets, aldus Delfgou. Maar dat moet dan “zo ruim mogelijk. En niet alleen één op één, maar ook voor winkels die groter zijn mogelijkheden biedt dit in te zetten. Maar het is een second best, we vinden primair dat de winkels op 3 maart open moeten kunnen.”

Leendert-Jan Visser van MKB Nederland tenslotte zei in het NOS Radio 1 Journaal vandaag dat hij hartstikke blij is voor kappers, maar dat het natuurlijk volstrekt achterlijk is dat rijscholen en schoonheidsspecialisten niet open mogen: “We hebben een plan gemaakt met de sector om niet eerst de ene sector te openen en dan de andere, maar alle sectoren stapje voor stapje. Voor de horeca gebeurt nu niets. Waarom zou je niet kunnen dineren op een terras, met voldoende afstand, maar wel naar de kapper kunnen?” zegt hij volkomen terecht.

Dirk Beljaars van Koninklijke Horeca Nederland is er dan ook helemaal klaar mee. Bij de Telegraaf laat hij weten dat het wanbeleid van het rampenkabinet onderhand ronduit “schandalig” is. “Het kabinet heeft duidelijk alle hoop opgegeven,” zegt hij. Hugo de Jonge heeft volgens hem een totaal “gebrek aan empathie” voor de horeca. Want bepaalde evenementen mogen wel doorgaan binnenkort met behulp van sneltesten, maar de horeca moeten gesloten blijven. Dat kan écht niet, aldus Beljaars. Op zijn minst moet het mogelijk worden om zoiets te doen voor de horeca.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Ze hebben allemaal natuurlijk helemaal gelijk. Het is volstrekt bezopen dat de winkels wel open kunnen in het buitenland, maar zogenaamd niet in Nederland, terwijl iedereen hetzelfde virus bestrijdt, en ook dezelfde ‘varianten.’ Als het in Frankrijk en België niet gierend uit de hand loopt, dan is het volstrekt belachelijk om te stellen dat dit in Nederland wél zal gebeuren als ondernemers weer iets van geld mogen verdienen.

Het moet dus klaar zijn met deze gekkigheid. Rutte en De Jonge, Nederland wil zijn vrijheid terug! Gooi die economie open, laat ondernemers weer aan het werk, en houd op met deze draconische maatregelen!