Woke NPO-drammers vinden vrouwen heel zielig en “kwetsbaar”: ‘Komt door ondervertegenwoordiging!’

Daar gaan we weer! In het normale Nederland zijn vrouwen al decennia volwaardig deelnemer aan de samenleving, maar zo niet bij de betuttelfeministen vana de NPO. Die verzamelden zich vanmiddag bij radioprogramma De Nieuws BV om eens even een ouderwets potje te klagen over hoe “kwetsbaar” vrouwen al dan niet zouden zijn. Woke, hoor!

Nu er steeds meer vrouwen in topposities komen en er ook meer vrouwelijke lijsttrekkers zijn, is het niet zo raar dat er ook meer kritiek komt op vrouwelijke topbestuurders. Althans, dat zou je denken. Bij NPO Radio 1-programma De Nieuws BV wordt er namelijk beweerd dat “online haat richting vrouwelijke politici” komt doordat we niet gewend zijn dat vrouwen hun mond opentrekken.

Bekijk hier de nonsens-analyse in volle glorie:

Er is steeds meer online haat richting vrouwelijke politici. Waarom? ‘We zijn niet gewend dat vrouwen hun mond opentrekken en vrouwen zijn in allerlei toplagen nog ondervertegenwoordigd. Daarmee zijn ze kwetsbaarder,' aldus @devikaakived in @denieuwsbv. pic.twitter.com/pusDb2ITuP — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 12, 2021

“En omdat vrouwen eigenlijk in allerlei toplagen nog ondervertegenwoordigd zijn als leiders en als experts. Bijvoorbeeld in de media en talkshows is iets van één op de tien of twee op de tien experts op tv is vrouw. We nemen vrouwen ook minder serieus dus we zijn daarmee denk ik ook kwetsbaarder om aangevallen te worden.”

Juist ja. Omdat vrouwen dus ondervertegenwoordigd zijn, zijn ze kwetsbaarder voor kritiek. En die kritiek komt volgens de feministische stichtingsoprichter Devika Partiman dus doordat we als samenleving niet gewend zijn dat vrouwen hun mond opentrekken. Dat is toch je reinste onzin?

Iedereen in topposities kan erop rekenen dat er bakken met kritiek en haat over ze wordt uitgestort, ongeacht geslacht. Dat krijg je nou eenmaal als je het gezicht bent van een bedrijf of politieke partij. Als je dus meer vrouwen in topposities zet, krijgen vrouwen dus ook relatief meer kritiek en haat over zich heen. Dat heeft echt niks met de kwetsbaarheid van vrouwen te maken.

Wat wél een probleem is voor die vrouwen, is het feit dat er door dat eindeloze gedram over vrouwenquota wordt getwijfeld aan de reden waarom een vrouw in een toppositie terecht is gekomen. Is dat namelijk omdat ze beter is dan alle andere mogelijke kandidaten? Of is dat vanwege het idee dat er perse een vrouw aan de top moest komen, ook al is ze misschien niet de beste kandidaat?

Dit doorgeschoten emancipatiegedram heeft capabele vrouwen juist kwetsbaarder gemaakt en ervoor gezorgd dat ze zich extra hard moeten bewijzen. Want zelfs al zijn ze oprecht de beste kandidaat gebleken voor hun positie, dan nog moeten ze opboksen tegen het idee dat ze zijn gekozen vanwege hun geslacht. Indirect en onbedoeld werkt die discussie over vrouwelijke ondervertegenwoordiging ze dus enorm tegen.

Maar in plaats van dat te erkennen wordt de oorzaak gezocht bij de vermeende “kwetsbaarheid” van de sterke vrouw, waardoor ze alsnog als het zwakkere geslacht wordt getypeerd. En daar helpen ze bij De Nieuws BV dus vrolijk aan mee. Bedankt!