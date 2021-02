Woke-propaganda nu ook beschikbaar als keuzevak: ‘Afro-Nederlandse Studies’

Voor wie nog niet genoeg heeft van het eindeloze gemekker over kolonialisme, racisme, ‘wit privilege’ en al die andere BIJ1-jargon, is er nu zelfs een keuzevak ‘Afro-Nederlandse Studies’ beschikbaar. Zo sponsoren we onze eigen racisme-spotters, van uw belastinggeld!

Op het Ir. Lely Lyceum in Amsterdam-Zuidoost is het kennelijk mogelijk om een woke-curriculum op te zetten. Zawdie Sandvliet (33) is het als docent maatschappijleer namelijk gelukt. Op de super linkse website oneworld beschrijft hij hoe hij dit heeft gedaan en wat het resultaat is van zijn verkapte BIJ1-propagandalessen.

Als we Sandvliet mogen geloven dan wordt er te weinig aandacht besteed aan de koloniale geschiedenis van Nederland. En doen we met z’n allen net alsof we de praktijken van de West-Indische Compagnie uit onze geschiedenisboeken hebben gewist en alsof de VOC alleen maar handelde in specerijen. Regelrechte onzin natuurlijk, maar als je mensen aan wilt leren om alles in termen van ongelijkheid en racisme te zien, dan moet je af en toe de realiteit een beetje negeren. En het lijkt te werken!

“Het mooiste compliment dat ik vorig jaar kreeg, was van een student die zei: we hebben het niet één keer over Zwarte Piet gehad, en ik begrijp nu nog beter dat het racistisch is. Ik ga daar namelijk echt geen hele les aan besteden, ik heb maar beperkte tijd, daar begin ik niet aan. Maar we hebben het wel over slavernij, macht, ongelijkheid, de rol van media, we doen de Black Heritage Tour – dat heeft allemaal impact. (…)”

Zonder ook maar een les te spenderen aan de figuur Zwarte Piet of de traditie van Sinterklaas, weet een student dit nu zonder moeite te duiden als racistisch. Missie geslaagd! En zo wordt er een heel leger aan activisten opgeleid en aangemoedigd om overal racisme in te zien en alles te kunnen duiden in termen van machtsstructuren, kolonialisme en raciale ongelijkheid. Daar hebben ze geen verdiepende kennis voor nodig, hun ideologische lens is voldoende. Dat gaat vast gezellig worden de komende jaren!