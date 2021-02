Wut?! GroenLinks gaat vol multiculti: versie van verkiezingsprogramma ook lekker in het Arabisch

Je gaat ervan uit dat mensen die in Nederland wonen, en zeker mensen die stémrecht hebben, onze taal voldoende beheersen om, zeg, een verkiezingsprogramma te lezen. Maar blijkbaar is niets minder waar. En GroenLinks vindt dat helemaal toppie.

CDA-verkiezingsscribent Sywert van Lienden bericht vandaag dat GroenLinks een versie van haar verkiezingsprogramma in het Arabisch online heeft gezet. Zodat onze vrienden in Syrië, die graag naar Nederland willen komen, het ook kunnen lezen ofzo? Of misschien is het voorlichting voor mensen in Saoedi-Arabië, zodat ze weten wat voor gekte ze kunnen verwachten als ze naar ons land komen?

GroenLinks heeft een versie van haar verkiezingsprogramma in het Arabisch – waarom eigenlijk? #dtv https://t.co/ahcSqqpfsx pic.twitter.com/wq6kVPSf8A — Sywert van Lienden (@Sywert) February 18, 2021

Het antwoord daarop is natuurlijk dat de doelgroep Arabieren in Nederland is. Mensen van Arabische afkomst maar met stemrecht in ons land. Maar blijkbaar is hun Nederlands desondanks zo slecht dat ze een verkiezingsprogramma niet kunnen lezen, en een Arabische vertaling nodig hebben.

Dat is al erg genoeg, maar wat zo mogelijk nog erger is, is het feit dat GroenLinks dat allemaal wel best lijkt te vinden. Want in plaats van Arabieren die wel in Nederland wonen, er ook mogen stemmen, maar geen woord Nederlands spreken te vertellen dat ze linea recta naar een cursus moeten, publiceren ze het eigen verkiezingsprogramma gewoon even in het Arabisch.

Nou ja, ze zullen daar denken: ‘Gezien de abominabele staat van de partij in de peilingen moet er alles aan gedaan worden om meer kiezers te trekken. Als dat betekent dat we het Nederlands maar even moeten afschaffen, het zij zo.’