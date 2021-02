Wybren van Haga beschouwt avondklokgate na: ‘Rechter is niet het probleem, maar steun van bijna ALLE partijen!’

Dinsdag dachten we héél even dat de rechter een einde zou maken aan de tirannieke maatregel van de avondklok. Winkels zijn al dicht, er is al een vergaande lockdown, maar de avondklok moest daar van het kabinet ook nog eens bijkomen. Totaal belachelijk. Gisteren was het dan ook even opgelucht ademhalen.

Helaas duurde die opluchting maar een paar minuten. Want het kabinet liet onmiddellijk weten in hoger beroep te gaan, waarop het Hof akkoord ging met een turbospoed-beroep. Toen zag je het natuurlijk al aankomen dat de avondklok minstens nog een paar dagen zou gelden – en hoogstwaarschijnlijk na de daadwerkelijk inhoudelijke afhandeling van de zaak, net zolang als de overheid wil.

Te triest voor woorden. Maar, zoals Wybren van Haga uitlegt op Twitter moeten we onze hoop helemaal niet eens stellen in rechters. Als puntje bij paaltje komt is het namelijk aan volksvertegenwoordigers om hier iets aan te doen – en wel meteen.

Het probleem met de avondklok is niet de rechter of een technisch juridische kwestie. Het echte probleem is dat bijna alle partijen in de Tweede Kamer juist deze vrijheidsberovende avondklok wíllen ondanks het feit dat ze weten dat het niet werkt.#StemNederlandTerug #FVD pic.twitter.com/AH4qI5ZQl3 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) February 17, 2021

“Het probleem met de avondklok is niet de rechter of een technisch juridische kwestie,” schrijft Van Haga. “Het echte probleem is dat bijna alle partijen in de Tweede Kamer juist deze vrijheidsberovende avondklok wíllen ondanks het feit dat ze weten dat het niet werkt.”

Inderdaad. En om het nog erger te maken: diezelfde partijen stemmen over het algemeen ook voor allerlei ándere vrijheidsberovende maatregelen. Het sluiten van winkels. Het sluiten van cafés en restaurants. Het dichthouden van kermissen. Verzin een draconische maatregel en het gros van deze partijen is daar óók voor.

De reden daarvoor is heel simpel. Zij erkennen in principe geen enkele beperking meer aan de macht van de overheid. De overheid is bevoegd om alles te doen wat het wil of ‘noodzakelijk’ acht. De enige beperkingen die er zijn, zijn er omdat de overheid daar voorlopig mee akkoord gaat. Op het moment dat dat verandert, omdat ze vinden dat ze een goed excuus/goede reden hebben om die bevoegdheden alsnog op te eisen, soit.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van onze speciale groep op MeWe, hét alternatief voor Big Tech-wappie Facebook.

De overgrote meerderheid in de Tweede Kamer verwerpt het klassieke liberalisme dus principieel. En dat is doodeng. Want als puntje bij paaltje komt is een almachtige overheid héél gevaarlijk, zoals de geschiedenis keer op keer bewezen heeft. De avondklok is nog maar een relatief onschuldig uitvloeisel van iets dat nog veel afschuwelijker kan worden, als deze overweldigende Kamermeerderheid niet snel tot inkeer komt.