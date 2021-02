Zorgorganisaties lappen afspraken aan de laars: mensen zijn gevaccineerd die nog helemaal niet aan de beurt waren

Het voordringen bij vaccineren lijkt helaas de normaalste zaak te zijn geworden. Sterker nog vanuit enkele zorgorganisaties werd al het personeel opgeroepen, zelfs koks en administrateurs kregen een oproep voor een prik. Dit tegen alle regels in. Zo blijft het vaccinatieprogramma een ongeorganiseerde bende!

Zeker negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben de vaccinatieregels aan hun laars gelapt. Vorige maand zijn bij deze organisaties, tegen alle regels in, alle verpleeghuismedewerkers opgeroepen voor een prik. Dit heeft het RTL Nieuws ontdekt.

De enige mensen die recht hadden op de prik was personeel dat in direct contact kwam met coronapatiënten, maar ook koks, data-analisten en inkoopmedewerkers kregen een oproep om zich te laten prikken. Dit is niet gebeurd door een fout maar dit was een bewuste beleidskeuze. De zorgorganisaties zelf zijn dus de grootste vaccinatievoordringers.

Deze medewerkers konden nog een prik bij de GGD halen voordat bewoners van deze zorghuizen er zelf aanspraak op konden maken. Zorgorganisatie Argos meent dat deze beleidskeuze hartstikke goed te verdedigen is:

“Als we hier straks code rood hebben, worden medewerkers van de administratie ook ingezet op de receptie. Wij hebben mensen nodig om de zorg te kunnen bieden. Je moet soms alle zeilen bij zetten.”

Ze komen met een smoesje aan waarom ze bewust ervoor hebben gekozen om de vaccinatiestrategie van de overheid te ondermijnen. Na het hele geblunder rondom de vaccinatie-inkoop is het nog maar de vraag of we geen vertraging oplopen. Ondertussen blijken er dus weer mensen een prik te hebben gehad die hier nog helemaal geen recht op hadden. Dit soort praktijken zijn gewoon niet goed te praten.

Uiteindelijk zitten veel Nederlanders met smart te wachten op die prik. Dat er mensen op deze manier voordringen is gewoon hartstikke treurig.