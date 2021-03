228.000 kinderen gestorven in Zuid-Azië: niet door corona, maar door dictatoriale lockdownmaatregelen!

Vreselijk nieuws uit Zuid-Azië. Volgens de Verenigde Naties zijn daar maar liefst 228.000 kinderen gestorven. Niet aan Covid-19, maar door de gevolgen van lockdowns waardoor bijna alles dichtging. Iedereen met een normale dosis gezond verstand roept dit natuurlijk al tijden, maar nu geeft de VN het dus ook toe: deze maatregelen zijn niet alleen vrijheidsberovend, maar ook levensgevaarlijk.

In het rapport – Direct and Indirect Effects of Covid-19 Pandemic and Response in South Asia – wordt in bijzonder duidelijke taal uitgelegd dat het effect van de sluiting door lockdowns daadwerkelijk vreselijk is geweest voor kinderen. Het schat dat er 228.000 kinderen extra zijn overleden. Niet aan door het nieuwe coronavirus veroorzaakte Covid-19, maar doordat lockdowns ervoor zorgden dat cruciale diensten als voedselhulp en immunisering werden stopgezet.

Bijvoorbeeld, de behandeling van aan honger lijdende kinderen daalde maar liefst met 80 procent in Bangladesh en Nepal. En de immunisering van kinderen viel in dezelfde tijd met 35% en 65% in India en Pakistan respectievelijk.

Dat is ongelooflijk. Want de effecten daarvan zijn desastreus gebleken. Zoals de BBC uitlegt “zegt het rapport ook dat kindersterfte het meeste toenam in India in 2020 – te weten met 15,4% – gevolgd door Bangladesh met 13%.

En kinderen zijn niet de enigen die op enorme schaal zijn overleden in Zuid-Azië. Nogmaals, niet aan Covid-19, maar aan de vreselijke lockdownmaatregelen. In Sri Lanka zijn de meeste nieuwe moeders overleden (21,5%) dan normaal, gevolgd door Pakistan met 21,3%.

Ongelooflijk. Maar wacht, het word nóg erger. Want in de regio zijn er volgens de VN ook nog eens 5,943 jongeren extra overleden omdat ze niet behandeld konden worden voor tbc, malaria, tyfus, en HIV/Aids.

Dit is wanstaltig. En ook nog eens volkomen belachelijk, want juist kinderen en jongeren hebben eigenlijk niets te vrezen van Covid-19. Maar zij worden dus wél op enorm grote schaal getroffen – en sterven! – door de volstrekt overtrokken lockdownmaatregelen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Laat dit heel duidelijk zijn: overheden die lockdowns afkondigen hebben bloed aan hun handen. Dit VN rapport laat dit heel duidelijk zien. Vanaf nu moet onze reactie dus zijn, als mensen zeggen dat ze een langere lockdown willen: ‘Jij wil dat kinderen nodeloos sterven!’