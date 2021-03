5 van de mooiste motorroutes van Nederland

Bij een motortrip fantaseer je misschien al gauw over een meerdaagse tocht over de grens. Maar ook Nederland kent prachtige gebieden waar je het liefst juist zo ver mogelijk voor omrijdt. We zetten 5 van de mooiste dagtrips voor je op een rij.

Of je nu op zoek bent naar routes voor een meerdaagse tocht, of juist tussendoor een dagje eropuit wil met je motor, Nederland kan het je allemaal bieden met verscheidene soorten gebieden. Van dijken langs het water tot prachtige heidegebieden en van glooiende heuvels tot uitgestrekte poldergebieden. Het enige wat je nodig hebt is een fijne navigatie, praktische én veilige motorkleding en je goede humeur. Oja, en je motor natuurlijk.

1001 bochten door Twente (Hengelo) – Rondrit van 180 km

Pak je het liefst zoveel mogelijk bochtjes in plaats van uitgestrekte rechte snelwegen? Dan is deze bochtige rit door Twente perfect. De route voert langs prachtige houtwallen, heidevelden, glooiende vlaktes en het bochtige Kuiperberg. Tijdens de tocht kom je langs levendige stadjes en idyllische dorpjes, zoals Ootmarsum, maar maak je ook nog een kleinuitstapje naar Duitsland (Bad Bentheim). Houd rekening met een tocht van ruim 3 uur.

11 fonteinen stedenrit (Friesland) – 198 km

Altijd leuk om een route in thema te rijden. En dan bedoelen we niet qua outfit, maar qua bezienswaardigheden. In deze bijna 200 km lange tocht door Friesland kom je langs 11 fonteinen. Je start in Dokkum, waarna je via Leeuwarden een mooie rondrit maakt door het westen van Friesland en vervolgens weer eindigt in Leeuwarden. Houd rekening met een tocht van zeker wel 6 uur.

Rondje Limburg – 177 km

Wie de heuvels wil opzoeken in Nederland, zal toch echt richting het zuiden moeten rijden. En dat is absoluut geen straf! Dit rondje Limburg laat je in 177 km (circa 4,5 uur) de mooiste glooiende gebieden zien, waarbij je van Nederweert via het drielandenpunt naar Ittervoort reist.

Hoge Veluwe route – 141 km

Uiteraard kan de Veluwe ook niet ontbreken tussen onze favoriete motorroutes. Deze tocht van 141 kilometer gaat tweemaal dwars door de Hoge Veluwe, met De Klomp als start- én beginpunt. Een prachtige route door waar je zo’n 3,5 uur zoet mee bent.

Drie provinciën tocht – 304 km

Wil je écht doorpakken en in relatief korte tijd veel van Nederland zien? Kies dan voor de Drie provinciën tocht die, zoals de naam al doet vermoeden, dwars door drie verschillende provinciën gaat. Te weten: Friesland, Drenthe en Overijssel. Een vrij lange tocht van 304 kilometer die je in zo’n 7 uur tijd kunt rijden. Uiteraard leent deze tocht zich ook perfect voor een overnachting om de tocht te verdelen over twee dagen.