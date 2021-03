Ab Osterhaus draait helemaal door: ‘Het gaat een AANTAL MAANDEN duren tot de lockdown kan stoppen’

Viroloog en professioneel wijndrinker Ab Osterhaus heeft er zin in. Volgens hem moet de lockdown nog wel een aantal maanden duren. Want ja, de coronabesmettingscijfers nemen toe, en dat is heel slecht. Oh, en zegt hij: er mogen geen versoepelingen komen, want mensen hebben zich niet goed aan de regels gehouden. Wat een figuur!

Dinsdagavond kwam viroloog Ab “whiskey tijdens Mexicaanse griep” Osterhaus maar weer eens opdagen bij Op1. Zijn belangrijkste taak aldaar was natuurlijk om FVD-Kamerlid Wybren van Haga aan te vallen. Dat mislukte faliekant, maar hij probeerde het wel, zoals wij eerder vandaag al schreven.

De coronacijfers stijgen. Toch was Ernst Kuipers enigszins optimistisch, hij had het over een maandje volhouden. Ab Osterhaus: “Ik denk dat dat heel erg optimistisch is, als we zien hoelang het vaccineren duurt.” Hij denkt dat we eerder aan einde zomer moeten denken. #Op1 pic.twitter.com/S4ZRoRg160 — Op1 (@op1npo) March 30, 2021

Maar dat was niet de enige reden waarom Osterhaus bij Op1 zat. Nee, hij was er ook om Nederlanders alvast voor te bereiden op het verlengden van de lockdown tot het einde van de zomer (let op: dan wordt de lockdown gewoon weer verlengd, want in de herfst zijn er nieuwe ‘varianten’). En dat komt allemaal, aldus Osterhaus, doordat die vervelende rotburgers zich niet aan de achterlijke, draconische, vrijheidsberovende maatregelen van het rampenkabinet-Rutte III hebben gehouden.

Het slachtoffer van mishandeling wordt dus verantwoordelijk gehouden voor de mishandeling. Als zij nou niet zo koppig was hoefde haar man haar niet te slaan!

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers was nog enigszins optimistisch over de duur van de lockdown. “Nog een maandje volhouden,” zei hij, en dan moet de samenleving van het slot kunnen.

Nou, zei Osterhaus, daar is hij het niet mee eens. Dat is veel te ‘optimistisch.’ Osterhaus: “Als we zien hoe snel het vaccineren gaat, of hoe langzaam eigenlijk,” aldus de viroloog, die ook nog eens het niet geheel opvolgen van de maatregelen aanstipte: “Men houdt zich daar toch onvoldoende aan.”

Goed nieuws dus! Want burgerlijke ongehoorzaamheid is een groot goed, zeker in deze barre tijden van massale vrijheidsberoving. Dat is de terechte conclusie hierop van Daniël Osseweijer, FVD-statenlid in Groningen en nummer 18 op de kieslijst van FVD bij de afgelopen verkiezingen:

Het moest even bezinken. Maar de conclusie van oplichter @AbOsterhaus is eigenlijk heel positief. “Mensen houden zich niet meer aan de (absurde totalitaire, red.) maatregelen.” That’s thé spirit! #LEEF — Daniël Osseweijer (@ossewed) March 30, 2021

Maar natuurlijk denkt Osterhaus daar heel anders over. Want deze man wil door, door, doorgaan met lockdownmaatregelen en vindt het vre-se-lijk dat er mensen zijn die zomaar denken dat ze zelf wel even kunnen bepalen hoe ze hun leven leiden. Sterker nog, vervolgens zette hij het favoriete middel in van élke vrouwenmishandelaar om zijn wangedrag goed te praten: het slachtoffer ervan de schuld geven dat ze in elkaar geramd wordt. Had ze maar beter moeten luisteren!

Wat betreft de lockdown, die moet nog “een aantal maanden” duren, aldus Osterhaus. Oh ja, nog lekker het mkb een paar maanden om zeep helpen. Dát gaat ons “veilig” maken!

“Vanaf het begin af aan hebben we natuurlijk gezegd dat harde maatregelen, die halen je uit de problemen uiteindelijk. We hebben nu… een vaccin, er zijn verschillende vaccins die het probleem voor een groot deel kunnen oplossen, niet de vaccins alleen. Maar het duurt nog even, en ik denk dat het wel langer duurt dan een maand, dat zal nog wel een aantal maanden gaan duren, voordat we voldoende mensen gevaccineerd hebben omdat we tot nu toe natuurlijk eigenlijk alleen maar de mensen in de risicogroepen gevaccineerd hebben. En dat zijn niet de mensen die het virus verspreiden.”

Haha! Leuk, hè? Dus we moesten die mensen vaccineren omdat zij ernstig ziek zouden worden en in het ziekenhuis zouden belanden, waardoor ze de zorg zouden overbelasten. Maar dan kan de samenleving nog niet van het slot, want bij nader inzien zijn die kwetsbaren niet de mensen die het virus daadwerkelijk verspreiden. Nee, dat zijn gewone, gezonde, jongere mensen.

Maar wacht eens. Die mensen komen overwegend helemaal niet in het ziekenhuis terecht. Als het virus rondgaat bij die mensen is dat niet je van het, maar het levert ook geen enorm risico op voor overbelasting van de zorg. Waarom zou je dan in vredesnaam niet de samenleving kunnen opengooien als alle kwetsbare groepen gevaccineerd zijn?

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

En meneertje koekepeertje Osterhaus was nog niet klaar. Want hij liet ook nog even weten dat wat er moet gebeuren, harde handhaving is. Als mensen zich er niet vrijwillig aanhouden, nou, dan moeten ze maar met harde hand gedwongen worden. Was getekend viroloog Ab Osterhaus. Die zich in zijn hele leven nog niet één dag druk heeft gemaakt om de vrijheid en rechten van burgers. En wij gewone burgers? Wij mogen de lockdown weer in, terwijl de mediaviroloog rustig na het ingaan van de avondklok weer richting huis rijdt.