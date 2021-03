Filmpje! Wybren van Haga wast Ab Osterhaus en Tijs van den Brink de oren: ‘Virologen hebben hun gloriemoment!’

Wybren van Haga was gisteravond bij Op1 om daar tekst en uitleg te geven over het coronastandpunt van Forum voor Democratie. Natuurlijk werd hij van alle hoeken aangevallen door presentator Tijs van den Brink, vaccinverkoper en viroloog Ab Osterhaus en Sander Schimmelpenninck. Maar de FVD’er bleef fier overeind: hij wankelde geen moment en veegde af en toe op schitterende wijze de vloer aan met de coronaverkondigers aan tafel.

Volgens @WybrenvanHaga werkt de vaccinatie alleen voor de huidige mutatie van het virus. Ab Osterhaus gaat hier tegenin: “U bedoelt het originele virus dat uit China vandaan gekomen is, dat noemt u de huidige mutatie?” #Op1 pic.twitter.com/RCyduyFh85 — Op1 (@op1npo) March 30, 2021

“Het kabinet en alle virologen goochelen een beetje met cijfers,” zei Van Haga. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Niet zo zeer door viroloog Ab Osterhaus die ook aan tafel zat, maar door Tijs van den Brink. Want zo werkt de NPO, natuurlijk: als een conservatief aanschuift heeft hij niet alleen de andere gasten tegen zich, maar ook de presentator zelf.

“Die cijfers zijn volgens mij niet gegoocheld,” aldus Van den Brink. “Dat is volgens mij gewoon bijgehouden, wie daar liggen met corona.”

Natuurlijk had Van Haga het niet over de cijfers van mensen in het ziekenhuis, maar over de RIVM-modellen die de toekomst zeggen te voorspellen.

Hoe dan ook, de FVD’er ging verder: “De IFR [Infection Fatality Rate oftewel sterftecijfer] is wel vergelijkbaar met die van een stevige griep. Wij ontkennen ook helemaal corona niet.”

Toen werd hij wéér onderbroken door Van den Brink. “Meneer Osterhaus, dat wordt tegengesproken hè? Dat is wereldwijd misschien het geval, maar hier in Nederland niet.” Dus als het wereldwijd te vergelijken is met een stevige griep qua IFR, dan is het dat toch niet omdat het in Nederland wat hoger is?

“Zelfs wereldwijd klopt dat niet. Als we naar Brazilië kijken…” hakkelde de wijnfan Osterhaus daarop. Wat toch gek is, want dit zei Jaap van Dissel daar eerder deze maand over toen Van Haga in de Tweede Kamer in gesprek ging met Van Dissel. Laatstgenoemde zei toen dat de IFR rond de 0,23% ligt en dus te vergelijken is met de IFR van een stevige griep:

“Dat kan ik alleen maar weer zeggen met eigenlijk verwijzing naar het antwoord net,” antwoordde Van Dissel daarop: “Want je wilt dan natuurlijk de totale groep die het heeft gehad in de noemer hebben. De teller die kan je op het maximum zetten van de oversterfte van afgelopen jaar. En dan die twee delen. Dan kom je inderdaad op percentages zoals u die ongeveer noemt.”

❗ Jaap van Dissel bevestigt: het sterftecijfer (IFR) van corona ligt in dezelfde orde van grootte als dat van de griep.#FVD wil fors opschalen in de zorg, maar uit de #lockdown: Nederland weer vrij. #StemFVD op woensdag 17 maart! pic.twitter.com/2kHXJLUGr9 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 14, 2021

Punt voor Van Haga natuurlijk.

De FVD’er ging verder door te stellen dat het ook bijzonder merkwaardig is dat hij gewoon vragen stelt, maar dat dit niet mag. “Ja,” reageerde Van den Brink: “Mijn vraag aan u is: u wilt effectief zijn voor ondernemers: zou het dan niet helpen als u de feiten zoals de wetenschap die aanreikt accepteert?”

“Dat doen wij ook, maar een viroloog zegt één ding,” reageerde Van Haga daarop. Maar hop, meteen werd hij weer onderbroken door Van den Brink: “Waarom valt dat zo weinig mensen op dan?”

Nou, misschien omdat propagandisten als jij daarvoor zorgen, Tijs?

Van Haga liet zich niet uit het veld slaan. “Een viroloog zegt één ding. Wij willen dat ook een oncoloog en een cardioloog en een econoom en een jurist ook een advies geven, en dat dat ook wordt meegewogen. Want de nevenschade is fenomenaal. Dat is enorm. En dat wordt op geen enkele manier meegeteld. Daarom hebben we allemaal van die rare maatregelen die ongelooflijk veel schade berokkenen, maar waar de gemiddelde viroloog wel blij mee is. Want die existeert op dit moment, die hebben een gloriemoment.”

Zo is het precies. En ja, daar viel Osterhaus ook weer over, maar Van Haga heeft gewoon gelijk. Wie zien allemaal hoe types als Osterhaus maar ook Marion Koopmans ervan genieten dat ze in de aandacht staan en dat de media hen neerzetten als een soort van goddelijke wezens die alles weten. Inderdaad, het is hun gloriemoment en die laten ze zich niet afnemen; hoe hoog de prijs ook is die de rest van de samenleving ervoor betaalt.

Afijn. Het was weer een prima optreden van Van Haga, die geen pas op de plaats maakte, geen stap terug deed toen hij onder vuur kwam te liggen, en gewoon rustig en helder uitlegde wat er in zijn ogen nou écht aan de hand is rondom de coronapandemie.