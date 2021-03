Filmpje! Jaap van Dissel geeft toe: sterftecijfer coronavirus is te vergelijken met dat van de griep

Gisteren kon FVD-Kamerlid Wybren van Haga kort in debat met Jaap van Dissel, van het RIVM. En dat legde de nummer twee van Forum voor Democratie geen windeieren: Van Dissel moest toegeven dat griep en het coronavirus uiteindelijk een te vergelijken sterftecijfer hebben, iets waar tot dusverre altijd met een grote boog omheen werd gefietst.



Wybren van Haga besloot in de laatste technische coronabriefing van de huidige Kamerperiode toch nog even die ene belangrijke vraag te stellen: corona en griep, lijken die virussen eigenlijk niet méér op elkaar dan de instanties tot dusverre wilden toegeven?

Eén van de punten waarop Van Haga duidelijkheid wilde is: hoe zit het nu eigenlijk met de Infection Fatality Rate (IFR, of sterftecijfer) van het coronavirus? Als hij naar de cijfers kijkt concludeert hij dat het in de buurt van die van de griep zit. Klopt dat? Het antwoord daarop van Van Dissel was duidelijk: ja, dat is inderdaad het geval.

“Ik worstel nog een beetje met die IFR’s, want ik zeg altijd dat de IFR van Covid vergelijkbaar is met die van een zware griep. Maar ja, er zijn zoveel verschillende getallen in omloop,” legde Van Haga uit aan Van Dissel. “De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 0,23 procent en dan is er het getal van 0,17 procent voor influenza in 2017 in Nederland.” Van Haga wil dus duidelijkheid: Nu snap ik ook wel dat niet iedereen met influenza zich meldt dus dat die IFR moeilijker vast te stellen is en dat er een hoop vals-positieven zijn bij de testen van Covid-19, maar kunt u misschien aangeven wat het dan voor Nederland exact is, wat het voor de wereld exact is, en of het toch in dezelfde orde van grootte zit?”

Met andere woorden, kan Van Dissel aangeven of de IFR van corona inderdaad vergelijkbaar is met die van de griep of niet?

“Dat kan ik alleen maar weer zeggen met eigenlijk verwijzing naar het antwoord net,” antwoordde Van Dissel daarop: “Want je wilt dan natuurlijk de totale groep die het heeft gehad in de noemer hebben. De teller die kan je op het maximum zetten van de oversterfte van afgelopen jaar. En dan die twee delen. Dan kom je inderdaad op percentages zoals u die ongeveer noemt.”

Laat die woorden even goed op je inzinken. Ons wordt al lange tijd verteld dat we te maken hebben met een vreselijk killervirus. Mensen die het met de griep vergelijken worden weggezet als volidioten op zijn best, en vreselijke leugenaars op z’n slechtst. Maar nu zegt Van Dissel dus dat het het IFR ‒ het aantal mensen dat aan een besmetting overlijdt als percentage van het aantal mensen dat geïnfecteerd is met het virus ‒ inderdaad te vergelijken is met die van de griep. Want de griep is in een zwaar seizoen ongeveer 0,17%, en het IFR van corona ligt zo rond de 0,23% wereldwijd. Dat wordt hier bevestigd. Dat is geen nepnieuws, het is geen verdraaiing van wat Van Dissel zei.

Van Haga wilde dat nog maar een keer bevestigd hebben. “Dan is het toch wel in dezelfde orde van grootte?” vroeg hij Van Dissel voor de duidelijkheid.

Het antwoord daarop is: ja. Dat is het. Qua IFR is dat het geval.

Maar oeps! Van Dissel had in de gaten dat dit toch even een precair moment was. “Maar dat is niet het enige waar het om gaat,” zei hij daarom. “En de orde van grootte… Ik vind het dan nog steeds wat hoger voor de duidelijkheid.” Ja, ja, maar je had al aangegeven dat de cijfers van Van Haga kloppen en dat zijn statement – dat het in die orde van grootte is, niet dat het precies hetzelfde is – klopt, Jaap.

“Maar het punt bij Covid is natuurlijk niet alleen de sterfte,” ging Van Dissel verder. Oh nee, er zijn daarbij heel andere bezwaren! Vandaar ook dat er steeds angstporno herhaald wordt op tv en elders over dat enorme aantallen mensen doodgaan als “we” “niets doen.” Toch? “Het is ook de overbelasting van de zorg die je krijgt, omdat een ziektebeeld waar in principe nog niemand bescherming tegen had, natuurlijk de hele bevolking doorgaat. Dat is ook wat je met een hele nieuwe griep zou zijn. Dus een belangrijk deel waarvan Ernst Kuipers u hier net dingen heeft geïllustreerd, heeft natuurlijk niets te maken met sterfte door Covid, maar domweg met de aantallen die je krijgt als het […] ongelimiteerd rondgaat.”

Dat wordt inderdaad ook vaker gezegd, maar ook dat wordt in verband gebracht met angst. Angst, angst, angst. Er worden mensen op tv en in kranten aangepraat dat het een vreselijk killervirus is. Maar opeens blijkt dat toch wat mee te vallen ‒ denk aan de orde van grootte van de zware griep ‒ en is het grootste probleem dat de zorg de vraag moeilijk aan kan als het “onbeperkt” rondgaat. Hij verwees daarbij naar Bergamo, een stad die in een heel korte periode veel Covid kreeg. “Dat kunnen we gewoon niet aan. Zelfs al krijgen de meeste mensen het in geringe mate, het percentage dat het ernstig krijgt is domweg te hoog en gaat naar het ziekenhuis.”

Let wel, dat is dus te hoog voor het zorgsysteem dat de laatste jaren helemaal uitgekleed is door drie opeenvolgende kabinetten geleid door Mark Rutte.

En waarom is er dan de afgelopen veertien maanden niets gedaan om de zorg op te schalen? Want er wordt nog altijd gewacht op meer IC-bedden, en er kunnen ook best een paar ziekenhuizen bij. Er zijn de afgelopen ziekenhuizen gesloten. In noodsituaties kunnen er nieuwe ziekenhuizen open; er is nog genoeg medisch opgeleid personeel in Nederland dat geen werk heeft (in de zorg).

Maar daar wordt niets mee gedaan. Als het sterftecijfer een beetje hoger is dan een stevige griep kan Nederland het dodental prima aan. En de zorg kunnen we opschalen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Het is dus duidelijk, Wybren van Haga en Thierry Baudet hebben al die tijd gelijk had over het lang niet zo dodelijke coronavirus.