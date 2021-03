Aboutaleb komt met vreemd argument: ‘Avondklok gaat probleem opleveren voor bijna 1 miljoen moslims in Nederland’

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft voorafgaand aan het overleg van het Veiligheidsberaad gezegd dat de avondklok een probleem gaat opleveren voor de bijna 1 miljoen moslims in Nederland. Dat meldt de NOS.

Aboutaleb maakt hier een hele rare sprong. Hij zegt: “Half april is het ramadan. Het vasten duurt ongeveer tot 21.30 uur. Dan zie je toch dat de drang bestaat om familiebezoek te plegen etcetera. Dan hebben we toch een miljoen mensen in Nederland die daaraan doen. Dat wordt voor een heleboel mensen ingewikkeld om je daaraan te houden.”

Het zal best dat het voor Nederlandse moslims lastig en vervelend is dat ze door de avondklok de ramadan niet kunnen vieren zoals ze graag hadden gewild. Maar die avondklok is voor iedereen vervelend!

Wat Aboutaleb nu heeft gedaan, door op die eindtijd van 21:30 uur voor de ramaden te wijzen, is dat straks de link wordt gelegd tussen de ramadan en de mogelijke ‘versoepeling’ van de avondklok naar 22:00 uur. Dan lijkt het dus alsof het demissionaire kabinet Rutte bewust en specifiek gaat buigen voor de moslims in Nederland.

Dat brengt Rutte niet alleen in een lastig parket, maar zorgt er ook voor dat de moslims in Nederland in een kwaad daglicht zullen worden gezet. Voornamelijk omdat het dan lijkt alsof zij zich niet gewoon aan de regels kunnen houden die voor ons allemaal gelden. Hier wint echt helemaal niemand iets mee.