Achterlijke clown Hugo de Jonge teruggestuurd bij stemlokaal: ongeldig paspoort bij zich en rijbewijs vergeten!

CDA-minister Hugo de Jonge is niet alleen incompetent wat betreft het bestrijden van corona, maar ook als hij zijn stem moet uitbrengen. Dat bewees de gevallen lijsttrekker vandaag maar weer eens toen hij bij het stemlokaal arriveerde met een ongeldig paspoort… en er vervolgens achterkwam dat hij ook zijn rijbewijs thuis vergeten was. Wat een clown!

Hysterisch! Minister @hugodejonge probeert te stemmen met een ongeldig paspoort. En was ook zijn rijbewijs vergeten! Moet nu terug naar huis! @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/ZdTPOvobaU — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) March 17, 2021

Toen Hugo de Jonge (CDA) vanmorgen naar het stemlokaal ging dacht hij ongetwijfeld dat dit een mooi moment zou worden. Fotograafje erbij, even wat aandacht. Ja, hij zag het al voor zich. Heel mooi!

Maar al snel liep het tafereel uit op een grote teleurstelling, want het bleek dat hij een ongeldig paspoort bij zich had. En ook nog eens zijn rijbewijs was vergeten. Wat dus betekende dat hij niet alleen niet geldig kon stemmen, maar ook nog eens de verkeersregels aan het overtreden was.

Wat is De Jonge toch een enorme stuntelaar. Is er ook maar één lezer die iemand kent die nóg onnozeler, nóg incompetenter is dan deze CDA-clown?

En dat is dan minister. Van Volksgezondheid zelfs. Mijn God. Waar heeft ons land dit in vredesnaam aan verdiend?

Overigens geeft Hugo niet zichzelf de schuld, maar zijn vrouw. Ja, echt waar. Zo diep is deze ‘man’ gezonken. Hij gooit zelfs zijn vrouw voor de bus.

Hij geeft dus gewoon zijn vrouw de schuld 🤔

‐————–

De Jonge wilde stemmen met paspoort vol gaten: ’Mijn vrouw had hem klaargelegd’ https://t.co/092pLEnNkL via @telegraaf — Flap Friesland 🗣 (@FlapFriesland) March 17, 2021

Dit is dus de Rutte Doctrine in actie. Blijkbaar heeft De Jonge zich die al helemaal eigengemaakt. Zielig figuur.