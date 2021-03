‘Als de VVD de komende verkiezingen wint, gaan ze voor een extreem en radicaal links kabinet’

We hebben nog twee weken te gaan tot de verkiezingen. Frits Bosch ziet de campagnes van de verschillende partijen voortsjokken, en mist daarin belangrijke conservatieve thema’s. Vreemd, vindt hij. Driekwart van Nederland is conservatief. Maar toch krijgen we straks een links kabinet: “Meer dwang, meer overheid en trek je portemonnee verder open voor klimaatbeleid.”

In discussies horen we telkens doorklinken dat rechts staat voor populistisch, xenofoob, islamofoob en racistisch. Vaak wordt het voorvoegsel ‘radicaal’ of ‘extreem’ gehanteerd: extreem rechts. Zet ze lekker in de hoek!

Het onderscheid tussen links en rechts stamt uit de 17e eeuw in Frankrijk en dekt de lading allang niet meer. Wat vroeger links was wordt nu extreem rechts genoemd. PvdA-premiers Joop Den Uyl (1919-1987) (ik heb ooit op hem gestemd) en Willem Drees (1886-1988) waren links, maar zouden nu extreem-rechts genoemd worden.

Ik noem mijzelf “conservatief.” Met de verkiezingen op komst is het goed om los te komen van dat onterechte onderscheid tussen links en rechts. Waar staat ‘conservatief’ voor?

De conservatieve agenda staat doorgaans voor cultureel behoud, eerbied voor van nationale tradities, identiteit en waarden en minder nadruk op globalisering. Conservatieven kunnen op een aantal punten van elkaar verschillen, maar ze geloven in de emancipatie van het individu, een vrij marktmechanisme, meritocratie, ‘law & order’, bescherming van de bevolking, een sterke krijgsmacht, voorrang voor de eigen bevolking, minder overheidsbemoeienis, een selectief en streng immigratiebeleid, het herstel van grenzen, internationale samenwerking doch met minder EU, nationale soevereiniteit, meer inspraak voor de bevolking, betaalbare woningen, goede zorg, prima onderwijs, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, scheiding van kerk en staat en universele rechten van de mens.

Conservatieven geloven niet in socialisme, fascisme, marxisme, sterke overheid of collectivisme. Conservatieven geloven niet in de maakbare samenleving, utopisme en identity politics, quota en dwang. Conservatieven geloven minder in ‘internationale solidariteit’.

Conservatieven zijn niet ideologisch gedreven, maar staan pal voor vrijheid. Conservatieve partijen hebben veelal ‘vrijheid’ in hun naamgeving, zoals ook de VVD. Maar VVD zegt anno 2021 juist meer overheid te wensen, contrair aan conservatief gedachtegoed. VVD schuift verder op naar links en zullen in een nieuw breed links kabinet worden gedwongen om steeds verder naar links op te schuiven. Met meer dwang, meer overheid en trek je portemonnee verder open voor klimaatbeleid. Conservatieven laken deze trend, ziende hoe de overheid al miskleunde met corona, ‘Groningen’ en de toeslagenaffaire.

Naar mijn schatting kan circa driekwart van de Nederlandse bevolking zich achter een conservatieve agenda scharen, inclusief allochtonen. Hoe komt het dan dat toch al zo lang geen conservatieve agenda uitgevoerd wordt in Nederland? Dat komt omdat het politieke toneel sinds de jaren zestig (‘de Lange Mars door de Instituties’) naar links is opgeschoven. Marxisme deed zijn intrede op de universiteiten, hogescholen en daarna op instellingen en in het bedrijfsleven. De VVD was begin jaren zestig een conservatieve partij: zie Harm van Riel, met sigaar en bolhoed (1907-1980). Van Riel was de politieke mentor van Hans Wiegel, aan wie hij zijn conservatisme meegaf dat in de VVD bleef totdat Rita “recht door zee” Verdonk in 2006 werd weggestemd. Sindsdien is de partij opgeschoven naar het midden en naar links, meegaande met de grote trend in het Westen en dus ook in Nederland.

Tegenwoordig is de VVD is een linkse partij met een conservatieve aanblik, onder leiding van een solide aandoende calvinist, met een links hart, opgeleid in de tijd dat links sterk in opkomst was op universiteiten. Het beleid van de kabinetten-Rutte was en is links. Kiezers stemmen vooral vanuit traditie en op een ‘solide’ en behendige partijleider: Mark Rutte of Wopke “gat in z’n hand” Hoekstra. Kiezers stemmen niet rationeel, maar traditioneel en emotioneel. Mensen stemmen niet op basis van feiten, maar op basis van morele argumenten en beeldvorming.

Nu doet zich het coronavirus voor en velen zijn razend over de vele missers dienaangaande. Interessant is om te zien hoe sterk de emotionele band is die kiezers hebben met ‘hun’ partij. Ik ken nogal wat lieden die boos zijn over het gevoerde beleid. Ik vraag: “Wat ga je stemmen?” Antwoord: “Toch maar weer VVD,” of: “CDA, dat is familietraditie.” You never can win! Of gaan ze toch ‘afrekenen’? Velen zijn nog zwevend.

Maar de lijnen zijn uitgezet. De VVD gaat voor een nationaal kabinet, maar zonder conservatieven. Dat is natuurlijk niet nationaal, en ook niet ideaal. Het wordt straks dus gewoon een breed links kabinet of liever een ‘extreem’ of ‘radicaal’ links kabinet. Dáááág conservatieven! Dáááág conservatieve agenda waar driekwart van de bevolking achter zou staan.

Het worden daarom in meerdere opzichten interessante verkiezingen!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.