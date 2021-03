Amateuristisch Rotterdam heeft zaakjes niet op orde: verkiezingsuitslag nog lang niet bekend en men zoekt stemmentellers

Heel Nederland zit met spanning te wachten totdat de gemeente Rotterdam eindelijk haar verkiezingsuitslag bekend maakt. Maar zojuist werd bekend dat we nog wel even moeten wachten hierop; het lijkt erop dat de gemeente haar zaakjes totaal niet op orde heeft. Ze zijn op dit moment namelijk druk bezig met nieuwe stemmentellers te werven. Wat een amateurisme.

Zo’n 99% van de Nederlandse gemeenten zijn geteld en bekend gemaakt, maar de op een na grootste stad van Nederland blijkt de grote stuntelaar van deze verkiezingen te worden. Er wordt namelijk met man en macht gezocht na extra tellers, zo schrijft het AD. Het lijkt erop dat de gemeente zich niet goed heeft voorbereid en nu in een paniekpoging nog snel even wat extra stemmentellers van overal en nergens vandaan wil plukken.

In groepschats en buurtapps worden jongeren opgeroepen om naar Ahoy te komen en te helpen bij het stemmen tellen. De gemeente probeert alles op alles te zetten om uiterlijk vanavond nog met een uitslag te komen. Tempo-Team Rotterdam had onder meer de volgende boodschap verspreid:

“Ja, je leest het goed! Voor de gemeente Rotterdam zijn we op zoek naar stemmentellers in Ahoy die de telling van de verkiezingen gaan afronden.”

De uitslag in Rotterdam kan nog enkele zaken doen veranderen; zo zou het kunnen dat sommige partijen nog een zetel stijgen of verliezen. Vandaar dat iedereen met spanning zit te wachten op de uitslag in Rotterdam. Maar door het amateurisme van de gemeente laat dit voorlopig nog even op zich wachten.