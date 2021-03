AstraZeneca onder vuur bij geïrriteerde experts voor mogelijk verouderde data: ‘Nauwkeurige cijfers zo snel mogelijk openbaar!’

Een groep van experts verwijt AstraZeneca van het gebruik van oude data bij hun nieuwe onderzoek naar het vaccin. De resultaten van een studie naar de effectiviteit van het coronavaccin zouden hierdoor niet kloppen omdat AstraZeneca dus verouderde cijfers heeft gebruikt. De soap rondom het vaccin gaat dus verder.

AstraZeneca meldde gisteren nog vol trots dat uit hun eigen onderzoek blijkt dat hun middel 100 procent effectief is in het voorkomen van ernstige vormen van Covid-19 en ziekenhuisopnames. Maar een groep van onafhankelijke gezondheidsexperts hebben grote twijfels geuit over het onderzoek. Het Data Safety Monitoring Board (DSMB) trekt de cijfers van AstraZeneca in twijfel en vragen om opnieuw onderzoek te doen naar het vaccin, zo staat te lezen op de NOS. DSMB vermoedt dat AstraZeneca verouderde data heeft gebruikt, en nu goede sier maakt met getallen die niet meer kloppen.

De groep van onderzoekers heeft een verklaring opgestuurd naar AstraZeneca, en roept op tot een nieuw gemeenschappelijk onderzoek. Een onderzoek op basis van de goede data dit keer:

“We roepen het bedrijf op samen te werken met DSMB om de effectiviteitsdata opnieuw tegen het licht te houden en ervoor te zorgen dat de nauwkeurigste, meest recente data zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.”

Zo zwelt de kritiek op het Brits-Zweedse bedrijf opnieuw aan. Het wantrouwen neemt met de week toe, omdat AstraZeneca niet in staat blijkt om de beloofde leveringen na te komen, en daarnaast zijn er nog tientallen meldingen van trombose na het gebruik van dit vaccin. Met het nieuws dat experts vervolgens ook nog eens twijfelen aan de gebruikte data voor het meten van de effectiviteit blijft er niks over van het vertrouwen.

AstraZeneca gooit op deze manier zijn eigen ruiten in. Keer op keer.