Bam! Duits Grondwettelijk Hof: president mag handtekening NIET zetten onder ‘coronaherstelfonds’

Een enorme tegenvaller voor de eurofiele megalomanen in Brussel: het Duits Grondwettelijk Hof heeft besloten dat bondspresident Frank-Walter Steinmeier zijn handtekening nog niet mag zetten onder een wet die het ‘corona’-herstelfonds van de EU, ten waarde van 750 miljard euro!, ratificeert. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over het fonds, en dan met name over de vraag hoe andere landen geacht worden hun coronaschuld terug te betalen. Hint: dat gaat never nooit niet gebeuren.

Het hoogste hof in Duitsland – het Grondwettelijk Hof – heeft vrijdag laten weten dat president Steinmeier de wet dat het belachelijke ‘corona’-herstelfonds van de EU niet mag ratificeren. Ze willen eerst meerdere eisen tégen de wet (en het plan) onderzoeken op juridische basis. Pas als het in hun ogen duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Duitse grondwet (en gebruiken) mag Steinmeier de wet goedkeuren.

De uitspraak komt kort nadat de beide Kamers van het Duitse parlement wél voor de wetgeving stemden.

De zaak tegen de wet wordt door vijf individuen gevoerd. Wie dat zijn is niet bekend, ze worden slechts geïdentificeerd met hun initialen. Voormalig 50Plus-voorman Henk Krol – die tegenwoordig écht helemaal wakker is – legt op Twitter uit waarom het Hof de wet in de ijskast heeft gegooid:

Het Duitse Hof heeft beslist dat bondspresident Frank-Walter Steinmeier zijn handtekening niet mag zetten onder het door het parlement goedgekeurde Europees (corona) Herstelfonds.

Reden?

Financieel zwakke lidstaten zullen niet kunnen terugbetalen. Nederland, wordt wakker!

Het grootste probleem met het “fonds” is dat de EU gezamenlijk schuld op zich neemt. Dat is in strijd met de Duitse wetgeving. Samen schulden op zich nemen mag daar niet. Tenminste, dat mocht nooit, tot het parlement opeens bedacht dat het nu maar wel moet kunnen, want corona.

Eisers willen daar dus een stokje voor steken, en het lijkt erop dat het Grondwettelijk Hof niet te beroerd zal zijn om de kant van de eisers te kiezers als uit het onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is – dat er een gezamenlijke schuld is én dat de “zwakke lidstaten” hun deel van de schuld never nooit niet terug kunnen betalen, wat inhoudt dat het feitelijk een schuld wordt van Duitsland.

In Nederland hebben we een vreselijke D66-dikastokratie. Goddank dat ze in Duitsland nog iets van échte rechters lijken te hebben.