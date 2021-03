Bam! Leugens bij Jinek zorgen voor COMEBACK van Theo Hiddema! “Wat Baudet bij Jinek is overkomen is mensonterend”

De Vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie is in Leeuwarden. Kort voor Thierry Baudet daar het podium beklom kreeg hij een telefoontje van Theo Hiddema. De reden dat de twee heren met elkaar spraken? Na de walgelijke beschuldigingen bij Jinek gisteravond wil Hiddema alsnog betrokken worden bij de verkiezingscampagne van FVD.

Op zijn rijdende podium heeft FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet ineens een nieuwtje voor alle Friese fans van de politicus: “Ik leg net de telefoon neer van Theo Hiddema die een bijzondere boodschap heeft voor Leeuwarden vandaag,” aldus Baudet in het hoge Noorden. “Hij is nu zijn agenda aan het leegmaken om ons te gaan versterken in de campagne. Om erbij te zijn bij een volgend podium, om te laten zien dat wat er gisteren allemaal verteld is leugens zijn, niet waar is, en hij is ook aan het kijken of hij nu een filmpje kan maken om zometeen nog aan jullie te laten zien. Want hij wil dit niet over zijn kant laten gaan.”

BREAKING NEWS: THEO HIDDEMA KOMT ERAAN! pic.twitter.com/CnE4EfOCRo — Eat love Pray (@EatlovePray11) March 12, 2021

Wat er gisteren gebeurde was natuurlijk niet alleen dat haatclown Martijn Koning ontstellende leugens vertelde over Baudet, en ook niet dat Farid Azarkan hetzelfde deed, maar dat er ook nog eens een filmpje van Hiddema getoond werd waarin driftig geknipt was, waardoor het leek alsof het voormalige Kamerlid de FVD-lijsttrekker alleen maar ontzettend afviel. “Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen,” aldus Hiddema. “Zoveel bekrompenheid is hem vreemd.” Maar dat was er dus uitgeknipt.

Onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd. — Theo Hiddema (@THiddema) March 11, 2021

Hiddema is, aldus Baudet, “laaiend over wat ze allemaal proberen te flikken.” Hij komt bij de campagne, en in deze laatste dagen tot de verkiezingen gaan ze weer ouderwets, als vanouds, op pad.

En toen was het moment supreme: Hiddema had een boodschap opgenomen. En het sprak boekdelen.

“Beste mensen, Theo Hiddema spreekt hier. Hij wil toch nog een keer een pro-FVD geluid laten horen. Uit kwaadheid, dit keer. Wat Baudet gisteren bij Jinek is overkomen is ronduit […] mensonterend,” aldus Hiddema tegen de aanwezige Leeuwarders. Ikzelf ben daar neergezet als een Baudet-afvallige omdat ik zijn ‘racistische apps’ niet zou kunnen verdragen. Dat beeld klopt niet. Thierry is geen racist. Ik weet dat als geen ander. Mijn vertrek uit de Tweede Kamer komt door mijn weerzin tegen de eindeloze racismedebatten die ik daar voorzag. Ik wilde weer volop genieten van mijn strafpraktijk.

“Ik blijf FVD steunen,” ging de vermaarde strafpleiter verder. “Thierry Baudet verdient een klinkende overwinning. Zorg daarvoor komende woensdag! Tot ziens!”

Dus dan mogen we Martijn Koning en Eva Jinek misschien wel bedanken. Door deze twee ranzige typetjes is Theo Hiddema een comeback aan het maken en gaat Forum voor Democratie op 17 maart nog veel groter worden dan het geval al zou zijn.

Mijn inschatting? FVD staat op een zetel of vijf á zes in de peilingen, maar dat worden er minstens twee keer zoveel. Fantastisch. Want nu is het tijd om op te staan en het mediakartel lik op stuk te geven.