Belastingdienst heeft nog steeds niet haar zaakjes in orde: “Het toont de deplorabele staat van de ICT bij de fiscus.”

Voor de derde achtereenvolgende dag kampt de Belastingdienst met een gigantische stoornis. Dit tot ergernis van ondernemers en politici. Het vertrouwen was al compleet verdwenen in de Belastingdienst na de toeslagenaffaire, maar nu blijkt nog steeds dat belastingdienst niet alles in orde heeft. Ondernemers vrezen in tijdnood te komen hierdoor.

Nederlanders worden opgeroepen om op tijd hun belastingaangiften te doen, maar dan blijkt vervolgens de Belastingdienst zelf niet alles in orde te hebben. De onvrede over de fiscus neemt toe in Den Haag. Kamerleden hebben vandaag dan ook kritische vragen gesteld.

PvdA’er Henk Nijboer praat terecht over de “deplorabele staat van de ICT” bij de belastinginners. Want als het zelfs al bij een nieuw systeem niet soepel verloopt, wat voor fouten zitten er dan wel niet in andere oudere systemen? De Telegraaf meldt dat Renske Leijten, die door de toeslagenaffaire al als een grote vriend van de belastingdienst wordt gezien, schriftelijke vragen gaat indienen:

“De systemen kunnen het blijkbaar niet aan. Je zou willen dat die gebouwd en getoetst zijn op een enorme piek. Ik wil weten waar deze problemen door komen, dan kun je er ook van leren. Want dit is niet goed, je wil nu juist bouwen aan vertrouwen bij de Belastingdienst.”

Het vertrouwen in de fiscus – en wat dat betreft ook in de overheid – heeft een flinke knauw opgelopen. Op deze manier brengt de Belastingdienst zichzelf nog meer in de verlegenheid. Ook vrezen boekhouders en andere ondernemers in tijdnood te komen door het gestuntel bij de fiscus:

“Ik heb ze toegezegd dat ik dat voor 1 april zou doen. Maar zoals het nu gaat, kan ik dat niet rondbreien.”

Wat hebben ze wél goed gedaan de laatste tijd bij de Belastingdienst?