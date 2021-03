Wil je op vakantie naar Spanje en heb je geen zin om dit hele stuk met de auto te rijden? Dan kies je er waarschijnlijk voor om met het vliegtuig naar Spanje te gaan. Op deze manier ben je aanzienlijk minder tijd kwijt aan reizen. Nadeel van vliegen is dat je minder mobiel bent op de plaats van bestemming. Een auto huren in Spanje biedt in dat geval uitkomst. Uiteraard wil je een goede auto huren bij een betrouwbaar verhuurbedrijf. Wat dat betreft ben je hier aan het juiste adres. Wij vertellen jou hier namelijk alles wat je moet weten over de beste autohuur in Spanje.

Waarom een auto huren in Spanje?

Een auto huren in Spanje wint de laatste jaren aan populariteit. Dit wordt voornamelijk gedaan door mensen die met het vliegtuig op vakantie gaan naar dit Zuid-Europese land. Waarom? Omdat zij op deze manier toch mobiel zijn tijdens hun vakantie. Als je een auto huurt, kun je namelijk gaan en staan waar en wanner je wilt. Je zit namelijk niet vast aan vertrektijden van bussen of taxi’s. Hierdoor heb je helemaal zelf in de hand wat je tijdens jouw vakantie allemaal ziet van dit vakantieland.

Bijkomend voordeel van autohuur in Spanje is dat je er geld door bespaart. Helaas ziet lang niet iedereen dit in. Veel mensen kijken enkel naar de prijs van een auto en beslissen op basis daarvan of zij dit de moeite waard vinden. Begrijpelijk, maar laat je hier niet te veel door leiden. Waarom niet? Omdat het niet gaat om de prijs op de korte termijn, maar om de prijs op de lange termijn. Als je geen auto huurt, ga je waarschijnlijk met de bus of de taxi op ontdekkingstocht door Spanje. Doe je dit meerdere malen tijdens jouw vakantie? Dan lopen de kosten flink op, zeker als je met meerdere personen bent. In dat geval is autohuur in Spanje onderaan de streep vaak goedkoper.

Belangrijke aandachtspunten bij autohuur

Omdat er steeds meer vraag komt naar huurauto’s in Spanje, is het aanbod door de jaren heen flink gegroeid. Wil je een auto huren in dit Zuid-Europese land? Dan heb je vandaag de dag behoorlijk wat mogelijkheden. Zo kun je een auto huren bij talloze bedrijven. Daarbij komt dat ieder bedrijf allerlei verschillende soorten auto’s verhuurt. Ga bij autohuur in Spanje nooit over één nacht ijs. Doe je dit wel? Dan kom je mogelijk van een koude kermis thuis. Om jou een handje te helpen, zetten we hier een aantal belangrijke aandachtspunten voor autohuur in Spanje op een rijtje.

1) Soort auto

In Spanje kun je zowel kleine als grote auto’s huren. Laat jouw keuze vooral afhangen van hetgeen je van plan bent met het voertuig. Gebruik je hem vooral in de grote stad? Dan geniet een kleine auto de voorkeur. Grote, robuuste auto’s genieten de voorkeur als je met het voertuig de bergen in wilt.

2) Kijk naar de kwaliteit

Veel mensen kijken bij het huren van de auto naar de uitstraling. Begrijpelijk, maar kijk ook naar de kwaliteit. Je wilt immers niet dat je na enige tijd rijden met pech langs de kant van een Spaanse weg komt te staan.

3) Verzekeringen

Bij het huren van een auto is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Veel mensen denken dat dit vanzelfsprekend is als zij een auto huren. Vaak zijn één of meerdere verzekeringen bij de huur inbegrepen, maar deze dekken lang niet alles. Kijk daarom goed wat er precies verzekerd is en overweeg om jouw huurauto extra te verzekeren.

Goedkope autohuur in Spanje

Ben je van plan een auto te huren in Spanje? Dan wil je hier uiteraard niet onnodig veel voor betalen. Daarom zijn veel mensen op zoek naar goedkoperautohuur – Spanje. Omdat er zoveel aanbieders van huurauto’s zijn in Spanje, is het niet betrekkelijk lastig om een goedkope huurauto te vinden. Toch is het niet altijd de beste keuze om voor de goedkoopste huurauto te gaan. Waarom niet? Omdat de goedkope huurauto’s niet altijd de beste kwaliteit hebben.

Ontdek je tijdens de huurperiode dat er iets mis is met het voertuig? Dan draai jij vaak op voor de kosten hiervan. Een goedkope huurauto kan hierdoor plots een stuk duurder worden. Laat je daarom niet te veel leiden door de prijs, maar kijk liever naar de kwaliteit van een huurauto.

Huur een auto voordat je vertrekt

Op vrijwel iedere Spaanse luchthaven kun je tegenwoordig een auto huren. Ideaal, want hierdoor kun je direct met jouw gehuurde auto naar jouw accommodatie rijden. Wil je niet de hoofdprijs betalen voor een huurauto in Spanje? Dan raden wij je aan om de huur al voor vertrek te regelen. De kosten vallen in dat geval namelijk een stuk lager uit dan wanneer je op de luchthaven pas op zoek gaat naar een huurauto in Spanje. Wil je een auto huren en deze afhalen op de luchthaven? Dan biedt Avis jou de helpende hand.

Vergelijk huurauto’s in Spanje met elkaar

Zoals al eerder aangegeven zijn de mogelijkheden voor wat betreft autohuur in Spanje tegenwoordig vrijwel eindeloos. Om ervoor te zorgen dat je niet onnodig veel betaalt voor een goede huurauto, raden wij je aan huurauto’s in Spanje te vergelijken. Doe dit voor vertrek, zodat je voldoende tijd hebt om een vergelijking te maken. Let niet alleen op de prijs, maar kijk ook goed naar wat voor een huurauto je krijgt. Op deze manier slaag je erin om een kwalitatieve huurauto in Spanje te vinden voor een goede prijs.