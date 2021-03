Boerenactiegroep daagt Kaag voor rechter wegens smaad en laster: ‘Hebben nog een appeltje te schillen met D66’

De boerenactiegroep Farmers Defence Force beticht D66-leider van smaad en laster. Zij willen op 16 maart, een dag voor de verkiezingen, de lijsttrekker voor de rechter dagen. De actiegroep pikt het niet dat ze worden weggezet door Kaag en haar partij als een ‘soort van terroristen’. Kaag mag zich nu verantwoorden voor de rechter aldus de boeren.

De actiegroep eist 50.000 euro schadevergoeding van Kaag. De D66-lijsttrekker had de groep negatief weggezet bij Nieuwsuur, maar volgens de boeren was het onzin wat ze vertelde. Bij de Stentor zeggen ze het volgende:

“Ook heeft ze gezegd dat wij in Groningen een deur uit het provinciehuis hebben gereden en hekken omver hebben gereden. Maar dat waren wij helemaal niet.’’

Kaag zie bij Nieuwsuur het volgende over FDF:

“Farmers Defence Force, die eerst de hekken omrijdt, journalisten bedreigt en uiteindelijk dan wel door het kabinet ontvangen wordt. Dat vind ik ondenkbaar”

De actiegroep is woedend op D66 en meent nog een “appeltje te schillen” met de partij:

“Die komen allemaal voor het hekje. Dat we beginnen met Kaag is omdat we met D66 nog wel een appeltje te schillen hebben. We zijn niet vergeten dat het halveren van de veestapel een plan is van D66. Ons plan is nu om D66 te halveren.’’

Zo vlak voor de verkiezingen opent de actiegroep een tactische ‘aanval’ op de partij. D66 heeft zich de laatste tijd niet echt populair gemaakt onder de boeren. Op deze manier weet FDF landelijk weer negatieve aandacht te generen over Kaag en haar partij.