BREKEND NIEUWS! Belgische rechtbank: ‘Overheid moet álle coronamaatregelen opheffen’

Goed nieuws uit België! De Brusselse rechtbank in eerste aanleg heeft de overheid opdracht gegeven om álle draconische, autoritaire coronamaatregelen binnen dertig dagen te beëindigen. Dit gebeurt op straffe van een dwangsom á 5.000 euro per dag.

In België is de Franstalige Mensenrechtenliga naar de rechter gestapt in verband met de coronamaatregelen. Die zijn volgens de liga in strijd met de mensenrechten, wat natuurlijk klopt. De bewegingsvrijheid bestaat bijna niet meer, en daarbij mag je bijna niks. Je economische rechten als ondernemer worden je bijna helemaal ontnomen. En ga zo maar door.

Hoe dan ook, de advocaat van de liga, Audrey Lackner, laat nu trots weten dat de mensenrechtenstichting in eerste aanleg gelijk heeft gekregen van de rechtbank in Brussel. Als de overheid de beperkingen niet opheft na 30 dagen krijgt de staat dagelijks een boete van 5.000 euro. De totale boete kan oplopen tot 200.000 euro.

Natuurlijk is de overheid niet onder de indruk van dat bedrag, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de rechter opdracht heeft gegeven om de coronamaatregelen op te heffen. De aanklagers zijn onder meer de juridische strijd aangegaan omdat de Belgische federale regering alles via “ministeriële besluiten” doet, en niet via het parlement. Dát is even een flinke streep door de rekening daar.

Er is, dat zal niemand verbazen, nog beroep mogelijk tegen deze uitspraak. De Belgische overheid beraadt zich momenteel op stappen. De kans dat Brussel zich hiertegen verzet is, nou ja, 100%. We hebben in eigen land met de zaak van Viruswaarheid tegen de avondklok gezien hoe dat dan gaat: er wordt snel een beroep geregeld, en vervolgens is de kans zeer groot dat het Hof alsnog overstag gaat en de staat geeft wat het wil. Tenminste, daar vrees ik voor.

Maar voorlopig staat deze uitspraak wel degelijk. Dit is een enorme klap in het gezicht van de Belgische staat, dat nu óf in beroep moet óf alles alsnog op een andere manier moet proberen te regelen, bijvoorbeeld via het parlement, wat véél lastiger zal worden. Genieten!