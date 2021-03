Buitenlandse journalisten geschrokken door extreem politiegeweld op Malieveld: ‘Zo ziet fascisme eruit!’

Vannacht en gisteravond gingen er verschillende video’s rond van gewelddadig politieoptreden tijdens de coronademonstratie op het Malieveld in Den Haag. Hoe de ME daar ingreep was ronduit schokkend. Dat vonden ook buitenlandse journalisten: één journalist uit Amerika schreef zelfs bij zo’n video: “Dit is hoe fascisme eruit ziet.”

Het is af en toe vreselijk om te zien hoe de politie ingrijpt. Dat zoiets nodig kán zijn bij demonstraties, dat weten we. Maar hoe de Amsterdamse politie de afgelopen tijd heeft ingegrepen bij anti-coronademonstraties was al zorgwekkend… en gisteren werd daar nog eens een vreselijke scheut geweld bijgedaan in Den Haag.

Eerst zie je coronademonstranten vreedzaam staan op het Malieveld… en dan opeens grijpt de politie in. De schaal waarop dit gebeurt was tot voor kort on-Nederlands. Maar tegenwoordig moeten we dat blijkbaar maar heel normaal vinden.

VIDEO: 🇳🇱 Police clash with anti-government protesters in #TheHague on Sunday ahead of three days of voting in the Dutch general election starting March 15. Crowds gathered to demonstrate against PM Mark Rutte, with some protesting against Covid-19 restrictions. pic.twitter.com/7rnil8XxiX — AFP News Agency (@AFP) March 14, 2021

En dat is nog maar een algemeen beeld. Want het werd veel erger. Zo zie je hieronder ook hoe een zogenaamde ‘Romeo’ (een undercover politieagent) een demonstrerende vrouw overduidelijk moedwillig voor een politiebus gooit. En blijf kijken, want er staan nog veel meer schokkende beelden bij:

Alle beelden op een rijtje van van de politie (een romeo) die doelbewust een dame voor een rijdende busje duwt. Lijkt mij op poging tot doodslag. #politiegeweld #malieveld pic.twitter.com/KNIg42AX3k — Camille 🍈 (@CamilleMeloen) March 14, 2021

De Maleisische journalist Ian Miles Cheong kijkt geschrokken naar de beelden en schrijft erbij: “Dit is hoe fascisme eruit ziet.”

This is what fascism looks like. https://t.co/51Kao8b2ji — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 14, 2021

Dat is geen woord te veel gezegd. Kijk maar eens goed, alleen even naar die specifieke actie:

Je ligt op de grond en toch blijven ze slaan om vervolgens een vrouw aan te rijden. #malieveld pic.twitter.com/cn4rwqYYeI — Simone (@SimoneSays123) March 14, 2021

En we zijn nog lang niet klaar hoor.

Er wordt ingeslagen op mensen die op de grond liggen en zich niet meer durven te bewegen:

Wat je niet krijgt te zien. Bananenmonarchie, dictatuur, democratuur, hoe je het ook wil noemen. Dit is niet mijn Nederland. En als je wil dat dit niet gaat escaleren, stem dan het huidige kabinet weg. #Malieveld

pic.twitter.com/xopcalE6Zm — Menno Rigterink (@MennoRigterink) March 14, 2021

Wat er gisteren gebeurde is ronduit schokkend en volstrekt onacceptabel. Zoals FVD-Kamerlid Wybren van Haga uitlegt moet er gekeken worden wie hiervoor verantwoordelijk is… en die persoon moet aangepakt worden. Van Haga heeft het in dat verband volkomen terecht over een mogelijkheid tot “vervolgen”:

Wat was nou precies de geweldsinstructie van deze agent Wat voor opdracht gaf de burgemeester? Was het echt nodig om zo hard in te grijpen? En als blijkt dat dit nu voor de zoveelste keer fout gaat, wordt de burgemeester dan ook vervolgd? En veroordeeld? Wie is verantwoordelijk? pic.twitter.com/4fwbHCItVe — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) March 14, 2021

Aanpakken die hap. Dit soort ongeprovoceerd politie-ingrijpen kan en mag Nederland niet accepteren.