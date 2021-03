Bureaucratische ballentent GGD wimpelt ervaren vaccinatievrijwilliger af: ‘Alleen betaald en min. 2 dagen per week!’

Premier Ruttes idee over dat we het virus samen de kop in gaan drukken, blijkt eens te meer een wassen neus. Utrechter Gerrit Krul (67), een ervaren prikker, bood de GGD aan om te komen helpen vaccins zetten. Daar hoefde niet eens een vergoeding tegenover te staan, vond de man. Toch wijst de GGD hem af. Reden? De aangeboden hulp past namelijk niet binnen de geldende procedure. Want geen betaalde baan.

Toen de coronacrisis begon en Rutte de natie toesprak kreeg je misschien het idee dat het alle hens aan dek was en dat we dit virus met z’n allen zouden bestrijden. Een uitdaging voor heel het land, waar we onze schouders onder moesten zetten. Hollands Glorie!

Mooi niet dus! De praktijk blijkt weerbarstiger: kabinet en de overheid willen het vooral allemaal zélf oplossen, ook wanneer ze daar keihard in blijken te falen. Dus wanneer een ervaren, 67-jarige vaccinatiemedewerker zijn diensten gratis aanbiedt zodat die trage vaccinatiecampagne een nodige impuls krijgt, wat doe je dan? Nou simpel, die lach je uit en stuur je weer huiswaarts. Haha, wat denkt deze prik-opa wel niet, smaalt zo’n GGD.

Dat meldt het AD:

“Toen hij [Gerrit Krul, red.] weer in het prikcentrum was, kreeg hij het advies om zich te wenden tot Uitzendbureau Unique, dat alle werving en selectie voor de GGD regelt. “Dat heb ik toen telefonisch gedaan. Uiteindelijk kreeg ik een mailtje waarin stond dat ik alleen in aanmerking kom als ik minimaal zestien uur betaald werk doe.””

Het is toch werkelijk onbegrijpelijk dat een GGD totaal geen gebruik maakt van de beschikbare kennis en ervaring die ze voor nop wordt aangeboden? En dat terwijl de GGD wel duizenden euro’s uitgeeft aan wervingscampagnes om voldoende prikkers te krijgen. Ongelooflijk!

Gerrit Krul:

“De slogan is dat we alleen samen corona de baas worden, maar als ik aanbied om te helpen, word ik om formele redenen geweigerd. Dat is toch bizar?”

Dit land heeft een bureaucratieprobleem. Als je saamhorigheid in de samenleving wilt creëren of behouden dan zorg je ervoor dat dit soort vrijwilligers direct een plek krijgen aangeboden. Want nu wint de GGD-bureaucratie, maar worden er uiteindelijk minder prikken gezet. Daar hebben we dus helemaal niets aan als land.