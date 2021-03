Burgemeesters hekelen oproep klimaatactivisten: zitten niet te wachten op ‘onverantwoorde’ demonstraties

Aankomende zondag hebben tal van klimaatclubjes demonstraties door het hele land gepland. Ze werken al zes maanden toe naar deze grootse actie, maar burgemeesters zitten helemaal niet te wachten op deze grootschalige acties. Ook de klimaatrebellen zullen zich aan de regels moeten houden en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

30 burgemeesters lazen met stijgende verbazing de brief van de klimaatactivisten, waarin werd geëist dat zij de ruimte kregen om te demonstreren. De activisten willen namelijk demonstreren zonder al te veel restricties. Burgemeesters van onder meer Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag moeten niks hebben van deze oproep, zo meldt De Telegraaf.

105(!) organisaties slaan de handen ineen voor massale klimaatprotesten in het land, ze hebben het allemaal heel strak gepland en hopen daarom op wat minder restricties. Maar de burgemeesters gaan hier niet in mee, Halsema roept ze op tot orde:

„U stelt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen in het verzekeren van democratisch protest als wij grenzen stellen. U lijkt daarbij te vergeten dat wij uitvoering geven aan de door het parlement vastgestelde noodwet die in het leven is geroepen om de coronapandemie te beteugelen.”

Nee, ook de immer dappere klimaatrebellen krijgen op dit moment geen vrijbrief om naar hun wens te kunnen demonstreren in Nederland. Ze hadden natuurlijk op een ander antwoord gehoopt, maar de burgemeesters houden voet bij stuk. Ze doen zelfs een oproep aan de klimaatactivisten om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de geldende regels:

„dringend om uw verantwoordelijkheid te nemen en de lokale organisatoren te bewegen zich te voegen naar de grenzen die wij als lokaal bestuur stellen, zodat wij gezamenlijk de demonstratievrijheid kunnen waarborgen en de volksgezondheid kunnen beschermen.”

Ditmaal krijgen de klimaatrebellen geen voorkeursbehandeling.