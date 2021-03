CDA-leider Hoekstra wil gedupeerden coronacrisis nog meer benadelen: ‘Tijd is gekomen om WW-uitkering te verkorten’

Het CDA van Wopke Hoekstra had als slogan beter “nu afpakken” kunnen kiezen in plaats van “nu doorpakken”. Hoekstra wil de WW-uitkering verkorten, waarmee het CDA definitief haar sociale kant verliest. Mensen die nu door de crisis hun werk hebben verloren gaan een onzekere tijd tegemoet als het CDA het voor het zeggen krijgt.

De verontwaardiging was groot toen eerder vandaag CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra doodleuk mededeelde dat het CDA de WW-uitkeringen wil verkorten. In een interview met het AD zei hij het volgende hierover:

“Dit is een goed idee waarvoor de tijd gekomen is. We zien allemaal dat, omdat we langer leven en langer doorwerken, je aan de ene kant ouderen hebt die eerder willen stoppen. Aan de andere kant zie je ouderen die ook langer doorwerken. Ik zie het ook bij mijn eigen vader, die is ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij vindt zijn werk – hij is dokter – zo leuk dat hij één dag in de week patiënten ziet.’’

Hoekstra wil de duur van de WW-uitkering van twee jaar naar een jaar verlagen. Maar realiseert Hoekstra zich niet dat zestigers die worden ontslagen nauwelijks nog aan de bak komen? Het CDA wil zogenaamd de menselijke maat terugbrengen en het sociale gezicht van Nederland zijn maar dit plan is alles behalve sociaal.

De meeste ouderen kunnen nauwelijks werk vinden als ze worden ontslagen op hoge leeftijd. Dat de vader van Hoekstra een specialistisch beroep heeft en de luxe heeft om door te kunnen werken naar eigen wens betekent niet dat dit ook voor andere ouderen geldt. Deze mensen krijgen van het CDA nu enkeltje naar de bijstand. Voor zo ver de menselijke maat.