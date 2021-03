Schandelijk! Chef politiek van NOS legt uit waarom ze de toeslagenaffaire straal negeerden: “Best lastig!”

VVD en D66 werden tijdens de verkiezingscampagne eigenlijk totaal niet geconfronteerd met de toeslagenaffaire. Dominique van der Heyde, de chef politieke redactie van de NOS, legt uit waarom dat zo is: zij en haar collega’s vonden het gewoon “best lastig” allemaal! Want het ging om een bepaalde groep, en ja, niet over iedereen. En trouwens, de rechtsstaat is wel een héél groot onderwerp om te behandelen.

In het NRC Handelsblad legt de chef politieke redactie van de NOS, Dominique van der Heyde, uit waarom zij en haar collega’s niets deden met de toeslagenaffaire tijdens de verkiezingscampagne. “Het ging om een specifieke groep die bij de Belastingdienst tussen wal en schip was gevallen,” aldus mevrouw de journalist. “Iedereen vindt het schandalig, maar toch is het wat anders dan bijvoorbeeld het grote gebrek aan woningen.”

Trouwens, zegt ze ook nog, de crisis in de rechtsstaat die Nederland zogenaamd hoort te zijn is ook wel een héél groot onderwerp om te behandelen. “Natuurlijk vindt iedereen het hard nodig om die crisis aan te pakken,” gaat ze hilarisch verder.

“Iedereen wil meer transparantie. Nou, dank u wel! Maar wat kun je daarmee in de verslaggeving waarbij je zoekt naar verschillen tussen partijen?”

Zoals Diederik Smit, tekstschrijver van het onlangs geëindigde Zondag met Lubach, terecht stelt is dit ongelooflijk tekenend voor de “crisis” in de journalistiek.

En aandacht voor crisis in de rechtsstaat is lastig, want 'je zoekt naar verschillen tussen partijen'. Dat is de kern. Journalistiek die alleen bezig is met het politieke spel en niet met de echte onderwerpen. — Diederik Smit (@DiederikSmit) March 29, 2021

In plaats van te graven in de toeslagenaffaire en uit te leggen aan kiezers wie verantwoordelijk zijn voor die enorme puinhoop, dachten Van der Heyde en co. bij zichzelf: ‘Zo kunnen we de verschillen tussen partijen niet goed uitleggen. Dus ach, we negeren het maar even.’ Terwijl Nederlanders zich op dat moment dus aan het voorbereiden waren om te gaan stemmen.

Het is ongekend, wat een puinhoop Nederland geworden is. En dat komt allemaal doordat het partijkartel en het, door de NOS van Dominique van der Heyde geleide, mediakartel zo met elkaar vergroeid zijn dat je ze niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Met catastrofale gevolgen: Rutte krijgt er een paar zetels bij en mag doorrr! Bedankt maar weer, hè.