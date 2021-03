Column Jan Roos: VVD is links, PVV gilt langs de zijlijn, FVD is roekeloos en JA21’ers zijn opportunisten

Over minder dan twee weken mogen we naar de stembus. Columnist Jan Roos gaat daarom nog eens alle rechtse partijen van Nederland langs, en legt uit waarom hij ze wel of niet waardeert. En welke beweging krijgt uiteindelijk zijn fiat? De partij die “gewoon volksvertegenwoordiging” als fundament heeft: “Geen ideologie, geen filosofen, geen god, geen gelieg, geen opportunisme,” aldus Jan.

Aan de rechterkant van het politieke spectrum is het volgens sommigen dringen geblazen. Al snel begint men dan over versplintering te praten alsof dat een verschrikkelijk fenomeen is. Wat ik die mensen dan probeer uit te leggen is dat je juist meer kans hebt op rechtser beleid als er meerdere partijen zijn met dat geluid. Maar eigenlijk proberen die zogenaamd kritische types vooral te betogen dat hun eigen clubje zo groot mogelijk moet worden. En dat is wat ik hier eigenlijk ook gewoon ga doen.

Op rechts zijn de volgende partijen actief: PVV, FVD, JA21, SGP, VVD en Code Oranje. Ik zal over elke partij een plasje doen met de reden waarom ik er niet op stem.

Om te beginnen bij de PVV. De club van het enige lid Wilders heeft zich de laatste jaren als stabiele factor in de Kamer getoond. Weinig gedoe, weinig rellen en weinig uitstappers, wat eerder regel dan uitzondering was. Naast Geert zijn Fleur Agema en Martin Bosma geweldige politici. Agema als dossiertijger op zorg, en Bosma als nar in Kamerdebatten over de NPO. Waarom stem ik er niet op? Ze mogen niet meedoen. Dat is voor mij belangrijk. Langs de zijlijn gillen dat alles klote is kan prima, alleen er verandert dan ook geen kloot.

Hetzelfde geldt van Forum voor Democratie. Niet zo heel lang geleden kon Baudet dertig zetels halen. Daarmee kon hij zo een kabinet inglijden waardoor hij rechts beleid zou kunnen hebben afdwingen. Hij verpestte het echter volledig met zijn roekeloze gedrag en rare uitspraken. Nu haalt Thierry hooguit vier zetels met allerlei radicale onzin. Leuk voor hem, maar niemand wil ooit nog met hem regeren. Het is dus niets meer dan het weggooien van je stem als je wel rechts beleid wil.

De heren en dames van JA21 worden wellicht wél geaccepteerd door het partijkartel, zoals hun voormalige voorman Baudet ze noemt. Waar hij zichzelf heeft buitengesloten kunnen zijn voormalige aanbidders misschien nog wel meedoen. Waarom stem ik er dan niet op? Omdat ik het opportunisten vind. Al maanden wist ik dat er onvrede was. Al maanden hielden dezelfde mensen hun kaken op elkaar over de onvrede. En pas toen de puist knapte kon iedereen zijn gal spugen richting Baudet. Waarschijnlijk allemaal opgekropte woede, alleen hielden deze mensen maandenlang braaf hun mond. De appjes die nu gelekt worden door JA21 naar de media lazen zij ook allemaal. Wat zeg ik? Ze zaten in dezelfde appgroep! En ze hielden allemaal hun waffel. Dan ben je mijn vertrouwen kwijt.

De SGP is christelijk. Godsdienst heeft niets te zoeken in de politiek.

De VVD is onbetrouwbaar en is heel ver naar links opgeschoven. Naast wat rechtse verkiezingspraatjes die nooit worden waargemaakt is de club zo in te wisselen voor D66 of GroenLinks.

Code Oranje dan? Ja, ik stem op de partij van Richard de Mos. Waarom? Omdat De Mos in Den Haag heeft aangetoond dat hij met zijn ombudspolitiek doet wat goed is voor burgers. Hij luistert en daarna doet hij. Geen ideologie, geen filosofen, geen god, geen gelieg, geen opportunisme, maar gewoon volksvertegenwoordiging. De Mos zegt niets radicaals, terwijl zijn plannen ons land alleen maar beter maken. Dus dat betekent vast versplintering in de ogen van sommigen, maar in de mijne betekent het de broodnodige vernieuwing.

Stem lijst 16, Code Oranje.