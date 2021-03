D66-engnek Jan Paternotte zwaait onze rechten uit met EU-coronapas: ‘Meer vrijheid voor wie gevaccineerd is!’

Kamerlid Jan Paternotte van D66 ziet het helemaal zitten: “Meer vrijheid voor wie gevaccineerd is.” Niet alleen op landelijk niveau, maar ook in Europa. “Zodat we de verworvenheid van vrij verkeer weer terugkrijgen,” aldus de quasi-democraat. Wat een doodeng volk is het toch.

Enger dan D66 worden ze niet gemaakt tegenwoordig. Kijk maar eens naar deze totaal doorgedraaide tweet van Jan Paternotte, D66-Kamerlid en mogelijk zelfs toekomstig leider van die partij:

Meer vrijheid voor wie gevaccineerd is óf een gratis sneltest doet. Wat D66 gaan we dat snel ook Europees🇪🇺 doen, zodat we de verworvenheid van vrij verkeer weer terugkrijgen. Voor familie, voor werk en voor een veilige zomer om naar uit te kijken.👇https://t.co/7qbkSpeukA — Jan Paternotte (@jpaternotte) March 24, 2021

“Meer vrijheid voor wie gevaccineerd is óf een gratis sneltest doet,” schrijft hij. “Wat D66 [betreft] gaan we dat snel ook Europees doen, zodat we de verworvenheid van vrij verkeer weer terugkrijgen. Voor familie, voor werk, en voor een veilige zomer om naar uit te kijken.”

Ah ja, naar uit kijken. Want dat is wat het kabinet en hun lakeien in de Kamer steevast doen; een wortel voor onze neus houden. Steeds als we denken dat het tijd is om de wortel eindelijk op te eten, hop, verschuiven ze ‘m een beetje. En zo blijven we er maar achteraan hollen in de hoop ooit een hapje te krijgen van de boven-ons-gestelden.

Dat is al erg genoeg allemaal, maar het begin van de tweet is zo mogelijk nóg erger. Want deze man buigt onze rechten om naar privileges… die ons gegeven worden door de staat.

Dit is de wereld op zijn kop. Rechten, zoals vrijheid van beweging, worden ons niet gegeven: we worden er mee gebóren. Ze behoren ons automatisch toe. Niet omdat we iets doen – ons laten vaccineren of testen – maar omdat we iets zijn. Namelijk méns.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en word lid van de fantastische DDS-Groep op Facebook-alternatief MeWe!

Wat leven we in ontzettend énge tijden. En dan zat deze partij ook nog vier jaar in de regering, komen daar ongetwijfeld nog vier jaar bij in een nieuwe coalitie, én is D66 ook nog eens beloond met vijf extra zetels bij de verkiezingen van vorige week. Te gek voor woorden!