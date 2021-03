D66 is de partij van, voor en door de elite: krijgt ‘zomaar’ even 1 miljoen euro van techmiljardair

Het moet heerlijk zijn om in de schoenen van Sigrid Kaag te lopen. Oké, ze heeft vaak hakken aan wat toch een beetje lastig is (voor mij in ieder geval), maar aan de andere kant is ze zomaar even lijsttrekker geworden van een politieke partij, mag ze overal op komen draven, en ‒ oh ja ‒ heeft haar partij ook ‒ hop! ‒ even snel 1 miljoen euro bezorgd van een techmiljardair. Om campagne te voeren.

Een Nederlandse techmiljonair doneert opeens enorme sommen geld aan politieke partijen. Het gaat om Steven Schuurman. Deze man is 45 jaar oud en is rijk geworden doordat zijn bedrijf Elastic op de beurs terecht kwam. Wat dat bedrijf doet? Nou schrik niet, maar het gaat dus om Big Tech. “Elastic helpt bedrijven eigen databestanden te doorzoeken en heeft onder andere Facebook, Uber, en TicketMaster als klant.”

Lekker hoor, Big Tech is in da house!

Maar dat is niet alles. Schuurman is tegenwoordig vooral aan het hobbyen. Hij doet niets meer bij Elastic, en waarom zou hij ook? Hij is 1,4 miljard euro waard. Dus ja.

Wat hij dan wel doet? Nou, aldus Trouw: “Met zijn eigen goededoelenfonds, The Dreamery Foundation, zet hij zich in voor het klimaat en behoud van biodiversiteit.”

Een klimaatdrammer dus. Natuurlijk.

En dan doneert hij dus ook nog eens 1 miljoen euro aan D66 én meer dan 3 ton aan de Partij voor de Dieren.

Een woordvoerder van D66 zegt over de gift: “Zijn motivatie is heel duidelijk. Hij wil de klimaatplannen van D66 steunen. Dat vatten wij op als een groot compliment.” Daarom heeft de partij het geld maar wat graag aangenomen… waardoor D66 nu op bijna ongekende schaal ‒ voor die partij tenminste ‒ met name online campagne kan voeren.

Zijn er nog mensen die serieus denken dat een partij als D66 er is voor de gewone man en vrouw? Zoals GeenStijl schrijft:

“Dus nu mag D66 tegen ongelijkheid en privacyschending strijden met een miljoen aan bloedgeld op zak. Misschien gaat Sigrid Kaag het BING weer inhuren voor een foponderzoek over hoe het integer is om zomaar een miljoen euro in je sneaker gestopt te krijgen door een SoftwareSinterklaas, maar dat zal wel niet. Nieuw leiderschap!”

Zo, die zit! Met Sigrid Kaag wás D66 al een partij van jonkvrouwen, topambtenaren en directieleden van grote bedrijven. Maar nu Big Tech de bankrekening van de club gevonden heeft, is de beweging die ooit werd opgericht door Hans van Mierlo definitief verworden tot ’s lands officiële parelkettingen-en-hete-aardappels-in-de-keel-partij. Nou, Sigrid… Chapeau, hè?