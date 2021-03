D66-rebel Boris van der Ham gaat los op Omtzigt-Gate: ‘Niet het kabinet is de baas in dit land, maar de gekozen Tweede Kamer!’

Jaren geleden was er een D66’er met principes die zowaar een flink aantal jaren in de Tweede Kamer zat. Zijn naam was Boris van der Ham. Deze man, die echt ergens voor stond, hield het op een gegeven moment voor gezien. Helaas. Ongetwijfeld vanwege een minder dan prettige werkrelatie met satan zelve, Alexander Pechtold.

Maar de laatste tijd hoor je toch steeds wat vaker mensen opmerkingen maken over dat Van der Ham mogelijk een comeback maakt in de politiek. Of dat klopt? Ik heb geen idee. Hij is schrijver, zanger, acteur, en zit ook nog eens in het bestuur van verschillende organisaties. Maar als er in Nederland één goede D66’er over is, dan is het Boris van der Ham.

In Nieuwsuur bewijst Van der Ham dat zelf ook maar weer eens. Want desgevraagd maakt hij heel duidelijk wat hij van Omtzigt-Gate, en dan met name van Mark Ruttes bewering dat niemand tekst en uitleg zou gaan geven over de “positie Omtzigt, functie elders” notitie.

Niet de regering is de baas in dit land, niet de koning, maar de gekozen Tweede Kamer. Terecht dat de fractievoorzitters dit niet pikken en de oud-verkenners ter verantwoording roepen. @Nieuwsuur pic.twitter.com/PY2vFQWdXe — Boris van der Ham (@Borisham) March 27, 2021

“De premier sprak volledig voor zijn beurt. Niet het kabinet is de baas in het land, de koning is niet de baas in het land, er is maar één vertegenwoordigende macht in dit land dat echt de baas is, en dat is de Tweede Kamer,” aldus Van der Ham. “Dus het is heel goed dat vandaag [red.: gisteren] – en daar zagen we ook de voorbeelden van van de verschillende fractievoorzitters – hebben gezegd, ‘dit pikken we niet. Ze moeten gewoon naar de Kamer komen. Wij zijn gekozen, namens de Nederlandse bevolking. Nog maar een week geleden. Wíj maken het uit’.”

Het enige vervelende? In de Tweede Kamer zitten maar héél weinig mensen met de moed van een Pieter Omtzigt, laat staan met de moed van een man als Boris van der Ham – die zich overigens intern bij D66 wel degelijk heeft uitgesproken tegen wanbeleid van die partij, zoals bijvoorbeeld toen de nepdemocraten het referendum afschaften. Hij heeft écht wel principes. Alleen, tja, dat geldt helaas niet voor 95% van de huidige lichting Kamerleden. Die doen alles voor hun zeteltje en zijn doodsbang voor Rutte.