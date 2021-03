De bijzondere verhuurvloot van Nooteboom Trading in Zeewolde

Igmar Nooteboom is de directeur/eigenaar van Nooteboom Trading.

Het familiebedrijf is opgericht in 1881 en is een internationale onderneming die haar klanten integrale speciaal transport modellen biedt op het gebied van uitzonderlijk wegvervoer.

Nooteboom trading levert (verhuur) aangepaste trailers voor speciale projecten, doordat Nooteboom Trading een nauwe samenwerking met Nooteboom trailers heeft, die de trailers daadwerkelijk op maat produceert.

Igmar Nooteboom van Nooteboomtrading.com: “We hebben een nauwe samenwerking met trailerfabrikant Nooteboom Trailers in Wijchen. Vandaar dat wij veel Nooteboom-trailers in onze verhuurvloot hebben”.

Nooteboom Trading is trotse preferred partner van Ryano Logistics International. Zij staan bekend om hun uitzonderlijke transportdiensten overal ter wereld.

Grote stijger in de maak100 editie 2020

In de maak100 editie 2020 van best presterende maakbedrijven in Nederland gemeten naar omzet, omzetgroei, winstgroei en roic staat Nooteboom op plaats 66. 17 plaatsen gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen stonden ze op plaats 83.

Een speciale boottrailer

Vorig jaar leverde Nooteboom Trading uit Zeewolde een speciale boottrailer af bij Transportbedrijf Van de Wetering uit Loosdrecht.

“De gevarieerde verhuurvloot jonge rentals van Nooteboom Rental vormt een geweldig mooie aanvulling op ons eigen wagenpark van 55 trailers”, aldus het bedrijf.

Flexibel inzetbaar en storingsvrij. De trailer werd ontworpen en gebouwd door fabrikant Nooteboom in Wijchen en door Nooteboom Trading Zeewolde voorzien van alle benodigde transportvergunningen.

Dankzij de variabele hoogte van de laadvloer kan de trailer zowel moeilijke passages als viaducten en obstakels op de weg ontwijken.

Geen lading is te groot, te zwaar of te onmogelijk!

Nooteboom Trading importeert en exporteert nieuwe en gebruikte aanhangwagens en speciale “zware” transporttrekkers. Zij kopen en verkopen allerlei gebruikte trailers, zoals stadstrailers, modulaire diepladers, speciale transporttrailers, diepladers en mega machinetrailers. Ze produceren ook hun eigen aanhangwagenmerk RINO ®

Nooteboom Trading is exclusief dealer van Schwarzmüller trailers in Nederland. Inruilen is altijd bespreekbaar en Nooteboom Trading is ook geïnteresseerd in het kopen van uw voertuig.

Maak gebruik van de virtuele tour en bekijk het actuele aanbod

Bekijk het aanbod van nieuwe en gebruikte trailers tijdens een virtuele tour. Zo kunt u in deze tijd toch een goede indruk krijgen van de voorraad. Heeft u interesse in een specifiek model of wilt u weten wat het meest geschikt is in uw situatie? Neem dan contact op voor het maken van een afspraak en krijg een persoonlijk advies. Door jarenlange ervaring en kennis van de markt komt u samen met Nooteboom Trading tot de beste oplossing waarbij uw wensen en eisen voorop staan.