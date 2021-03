De Jonge klungelt vrolijk verder: ‘prognose vaccinaties te optimistisch, moeilijk te zeggen hoe dat komt’

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid moet wéér een fout toegeven: de prognose van het aantal vaccinaties vorige week klopte “niet helemaal”. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is natuurlijk “niet helemaal duidelijk”. Wel geeft hij kerken nog even een veeg uit de pan: “Kerkdiensten moeten voorlopig online. Kerken moeten niet de randen van de wet opzoeken.” Zegt hij via de NOS.

Bijna iedere keer wanneer faalminister Hugo de Jonge in het nieuws verschijnt, kun je ‘Oeps!’ voor de titel van het artikel schrijven. De man klungelt en stuntelt van de ene misser naar de andere. Hij had zichzelf voorgenomen om zijn eigen (volstrekt onrealistische) optimisme wat te temperen als het om het vaccinatiebeleid ging, maar ook dat lijkt niet helemaal goed te zijn gegaan. In het NOS-artikel staat het volgende:

“”De prognose was te hoog, de realisatie te laag” concludeert de bewindsman, die de praktijk “iets weerbarstiger” noemt dan gedacht.”

Het is nog steeds niet doorgedrongen dat de huidige manier van afspraken inplannen vrij belabberd is. In plaats van gewoon oproepen per postcode te doen, heeft de GGD gekozen voor een gaar systeem waardoor de boel nu wederom vertraging oploopt. Mensen worden namelijk opgeroepen om zélf een afspraak te plannen. En wanneer er een tijdelijke stop wordt ingelast, vanwege het AstraZeneca-tekort, dan moet er opnieuw worden ingeroosterd. Dat betekent veel meer extra handelingen, waardoor er meer kans bestaat op vertraging. De Jonge belooft in ieder geval alwéér beterschap.

Daarna werd er snel overgegaan op een ander onderwerp: het geweld tegen journalisten in Urk en Krimpen aan de IJssel. Ook daar maakte De Jonge een flinke misser toen hij begon over de grote aantallen mensen die nog steeds naar de kerk gaan: “Kerkdiensten moeten voorlopig online. Kerken moeten niet de randen van de wet opzoeken.”

De Jonge kan hoog en laag springen wat hij wil, maar kerken opereren volledig binnen de wet. Dat die kerkgangers zich bijzonder onverstandig gedragen en dat hun kerkbezoek niet bevorderlijk is voor het coronabeleid, dat klopt. Maar het is grondwettelijk toegestaan en daarmee dus volstrekt legaal. Loze dreigementen vanuit De Jonge gaan daar niets aan veranderen.