Deventer hoogste downloadsnelheid van Nederland, hoe snel is jouw internet?

In 2020 had Deventer met 157 mbit/s de hoogste downloadsnelheid van Nederland, zo blijkt uit onderzoek van de website Providercheck. Op deze vergelijkingswebsite voor internetabonnementen kun je aan de hand van een speedtest achterhalen welke snelheid je op dit moment binnenhaalt op jouw postcode. Roosendaal eindigde op de laatste plaats met een gemiddelde downloadsnelheid van 51,7 mbit/s.

Speedtest internetsnelheid

De website Providercheck biedt een speedtest, zodat bezoekers kunnen controleren of de beloofde internetsnelheid van hun provider overeenkomt met de daadwerkelijke downloadsnelheid die ze binnenhalen. In praktijk kan dit namelijk nog wel eens afwijken, bijvoorbeeld wanneer de afstand tot de wijkcentrale (ADSL en VDSL) groot is.

Onderzoek internetsnelheid 2020

Tijdens de speedtest laten bezoekers hun postcode achter, zodat zij direct een overzicht zien van alle abonnementen die verkrijgbaar zijn op hun adres. De geanonimiseerde data werden over heel 2020 verzameld, met als resultaat een overzicht van de snelste en langzaamste internetsnelheden in Nederland. In het onderzoek zijn alle gemeenten meegenomen van waaruit minimaal 50 speedtesten werden afgenomen.

Gemeente Deventer haalde met een snelheid van 157 mbit/s de eerste plaats. Daarop volgden Helmond, Hilversum, Zwijndrecht en Leiden. Qua uploadsnelheid eindigde Deventer net onder de nummer één gemeente Malden, die een uploadsnelheid had van maar liefst 106,1 mbit/s.

Onze hoofdstad eindigde in de middenmoot met een gemiddelde downloadsnelheid van 75,3 mbit/s. De uploadsnelheid bleek in Amsterdam echter opvallend laag, namelijk 32 mbit/s. De laatste prijs ging naar Hellevoetsluis, met een uploadsnelheid van slechts 14,3 mbit/s.

Waarom een speedtest doen?

Merk je aan de hand van de speedtest dat je veel minder data binnenhaalt dan waarvoor je betaalt? Dan kun je overwegen om over te stappen naar glasvezel of naar een goedkoper abonnement. Het fijne aan de speedtest van Providercheck is dat je direct een overzicht ziet van alle abonnementen die verkrijgbaar zijn op jouw adres. Zo kun je alle prijzen en providers met elkaar vergelijken. Doe nu zelf de speedtest en zoek naar het voordeligste internet abonnement op jouw adres.