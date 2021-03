Dictatoriaal kabinet heeft draconische Big Brother-plannen voor reizigers: ‘Verplicht isolatie, politie aan de deur, celstraf mogelijk’

Het ministerie van VWS is van plan om de rechten van Nederlanders op ongekende schaal te schenden als er vanaf april weer gereisd mag worden. De plannen van het ministerie zijn ronduit schokkend te noemen. Zo kan de politie langskomen om te controleren of je bij terugkomst uit een zogenaamd “risicogebied” in eigen land wel vijf dagen “verplicht in quarantaine” blijft zitten. Zelfs een luchtje scheppen of de hond even uitdoen is VERBOTEN. Big Brother kan hier nog een puntje aan zuigen.

Het totaal doorgeslagen en ronduit dictatoriale ministerie van VWS heeft hiertoe en wetswijziging voorgesteld. Het is onder meer de bedoeling dat een speciaal “belteam” de adres- en telefoongegevens van een eigen quarantaineverklaring gaat natrekken. “Die is naast een PCR-test vlak voor vertrek naar Nederland verplicht,” aldus het ministerie in de toelichting. “Zo nodig worden veel checks gedaan.”

Het is de bedoeling dat burgemeesters en veiligheidsrisico’s de idioot dictatoriale wet gaan handhaven. Daarbij geldt dat de politie zelfs bij je aan de deur kan komen om te controleren of je er wel echt bent. Is dat niet het geval, dan krijg je een dwangsom opgelegd. Denk je bij jezelf: ‘Bekijk het maar, ik heb rechten!’ dan krijg je daarna een boete en daarop volgt mogelijk zelfs celstraf.

“Quarantaine betekent thuisblijven,” aldus de ambtenaren c.q. fascistjes van VWS. “Geen luchtje scheppen, hond uitlaten, boodschappen doen of bezoek ontvangen.”

Dat is natuurlijk te bizar voor woorden, maar wacht! VWS blijkt nog fanatieker te zijn dan gedacht. Want het ministerie heeft het erover dat het een “dam rond Nederland” bouwt “om import van besmettingen virusmutanten tegen te houden. Vlieg-, boot-, bus- en treinvervoerders moeten de documenten vooral controleren.”

Ah ja. Dus nu kan er een “dam” gebouwd worden om ons land, maar toen critici van de massa-immigratie zeiden dat er misschien af en toe even een hek geplaatst moest worden op strategische plekken toen kon dat niet. Want EU.

Wat een theatershow is het toch. Gadverdamme.

Deze maatregelen gaan zo ver dat zelfs De Telegraaf het met Big Brother vergelijkt. En dat wil wat zeggen, want die krant staat net als 80 jaar geleden voortdurend aan de kant van de autoriteiten die de bevolking willen onderdrukken. Of mogen we dat ook al niet meer zeggen – omdat diezelfde autoriteiten dat niet fijn vinden?

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Het zal me aan een zorg zijn. Als we ons nú niet uitspreken tegen dit soort totalitaire waanzin doen we dat nooit meer. Dan kunnen we onze rechten net zo goed meteen van ons afwerpen en ons volledig overgeven aan Vadertje Staat.

Nou, dat ben ik niet van plan. Vrijheid Eerst!

Goddank dat er een partij is die daar net zo over denkt. Weliswaar is het inderdaad maar één partij, van de 37, maar goed, dat is genoeg. Inderdaad, het gaat om Forum voor Democratie. Als we daar massaal op stemmen hebben we een kans. Zo niet, dan kunnen we na 17 maart onze vrijheid voor eens en altijd vaarwel kussen. Ben jij daartoe bereid? Ik niet.