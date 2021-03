Diederik Gommers een jaar na begin van coronamaatregelen: ‘Nou ja, nadruk leggen op thuisblijven was verkeerd!’

De corona-aanpak van het kabinet is wat OMT-lid Diederik Gommers een “verkeerde keuze” geweest. Volgens hem had het accent niet moeten liggen op thuisblijven en de anderhalve meter afstand, maar juist op sporten en zoveel mogelijk naar buiten gaan.



Het was wel fijn geweest als we dit soort bespiegelingen een jaar geleden gehad zouden hebben, zeg maar. Maar goed, nu meent IC-arts Diederik Gommers dat de lockdown annex ophokplicht toch beter iets anders ingericht kan worden. Met meer sporten en meer aanmoediging om naar buiten te gaan.

Want ineens hebben we het ei van Columbus te pakken: we weten allemaal dat voldoende beweging gezond voor je is. Toch komt Gommers nú pas met de kritiek dat het kabinet hier meer aandacht voor had moeten hebben bij het coronabeleid. Dat meldt de NOS:

“Je moest vooral binnen blijven, maar je moet juist lopen, naar buiten en zorgen dat je voldoende stappen hebt gezet; iedereen doet dat op zijn eigen manier. Ik had liever gezien dat jongere én oudere mensen langer hadden doorgesport in de buitensituatie. Gelukkig wordt het nu weer wat mooier weer en wordt dat ook weer wat aantrekkelijker.”

Dat klinkt als slechts een klein puntje van kritiek, maar als hier meer aandacht voor was geweest dan had het coronabeleid er misschien wel héél anders uitgezien. Dan was er wellicht geen avondklok, maar alleen een bezoekverbod, zodat ’s avonds wandelen geen misdaad meer zou zijn. En dan hadden bepaalde sportverenigingen wellicht gewoon open kunnen blijven! Vele miljoenen aan economische schade had voorkomen kunnen worden. Maar ja, eerst maar eens iedereen thuis opsluiten, hè?

Het is toch frappant dat zowel het kabinet als het OMT, als óók Gommers zelf, hier totaal niet aan lijken te hebben gedacht. Ze hebben zich kennelijk compleet blind gestaard op het virus en het op slot gooien van zo’n beetje de hele maatschappij. Iets wat, als we de laatste cijfers mogen geloven, ook nog eens totaal niet blijkt te hebben gewerkt…