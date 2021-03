Dokken, jongens! Italië wil basisinkomen invoeren voor álle immigranten, ook voor wie er nog geen 10 jaar is

Daar gaan we dan. Het grote internationale spel om het basisinkomen in zoveel mogelijk landen (lees: overal) in te voeren is begonnen. In Italië bestond die gekte al, maar daar gaan ze nu een stap verder. Want, hebben onze zuidelijke vrienden besloten, ze dat álle immigranten ook aanspraak moeten kunnen maken op deze regeling. Ja, ook als die “immigranten” minder dan 10 jaar in Italië verblijven en dus geen cent hebben bijgedragen aan de economie en/of staatskas (die toch al leeg is, trouwens).

In Italië worden de plannen opgetekend om asielzoekers ruimhartiger te spekken. De president van het Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS: het sociale zekerheidsinstituut), Pasquale Tridico, heeft met de media gesproken over zijn wens om het basisinkomenvoorstel van de Vijf Sterren Beweging (M5S) uit te breiden naar álle immigranten. “Het basisinkomenvoordeel heeft een eis dat mensen tien jaar in Italië wonen,” aldus Tridico over het plan van M5S. “Dit lijkt me overdreven en het bestaat niet in een ander Europees land.”

Ook wil hij dat meer geld gegeven wordt op basis van de grootte van gezinnen. Dus hoe meer kinderen, hoe meer geld. Raad eens wat voor gezinnen dáár wel bij varen.

Op dit moment hebben Italianen, EU-burgers en legale immigranten die minstens tien jaar in Italië wonen recht op het basisinkomen (of “burger-inkomen, zoals het heet)… zolang het huishouden tenminste niet meer dan €9.360 verdient.

Deze voorgestelde aanpassing kan op kritiek rekenen van rechtse politici. Maar let op! Want zij keuren het idee van een basisinkomen an sich niet af. Oh nee, het gaat ze er vooral omdat het beperkt moet blijven tot Italiaanse burgers, en dus niet uitgebreid moet worden tot álle immigranten. Matteo Salvini (Lega Nord), Giorgia Meloni (FdI), Anna Maria Berini (van Berlusconi’s Forza Italia) vinden allemaal dat er juist geld moet komen voor Italianen zelf, en dan met name voor bedrijven die nu worstelen. Dat laatste is niet eens zo gek, want een nieuwe schatting stelt dat het zeer goed mogelijk is dat tot 60 procent van de restaurants en café’s in Milaan failliet gaat door de coronacrisis.

Ze kunnen roepen wat ze willen, maar dit basisinkomen wordt ongetwijfeld uitgebreid. En ik zal nog iets voorspellen: uiteindelijk komt het ook naar Nederland. Sterker nog, ik voorspel dat hooggeplaatste Haagse politici het dit jaar al willen inbrengen. Het excuus zal zijn dat “we” mensen moeten “helpen” omdat de coronacrisis zoveel mensen financieel ruïneert. In plaats van dat bedrijven salarissen uitkeren, gaan “we” mensen dan geld geven om de hele dag op hun achterste te zitten. Met één addertje onder het gras: het bedrag dat ze krijgen is precies genoeg om van te blijven leven. Niet om een móói leven van te hebben, maar om te voldoen aan de echte basis levensbehoeftes zoals eten en drinken.

Wat nu in Zuid-Europa gebeurt komt uiteindelijk naar ons. Ik geef het nog een maand of twee.