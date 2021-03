Donald Trump in speech: ‘Wie weet, misschien besluit ik wel om Democraten in 2024 voor de derde keer te verslaan’

Dat Donald Trump momenteel de leider is en blijft van de conservatieve beweging in Amerika staat na zijn optreden bij CPAC écht buiten kijf. De oud-president is niet van plan weg te gaan. Sterker nog, hij insinueerde al dat hij van plan is om in 2024 weer een gooi naar het presidentschap te doen: “Wie weet, misschien besluit ik wel om ze voor de derde keer te verslaan,” aldus Trump waarmee hij wederom aangaf te geloven dat hij de verkiezingen van vorig jaar feitelijk gewonnen heeft.



“Ik ben niet van plan een nieuwe partij op te zetten,” aldus Trump in zijn speech. “Berichten die daar over rondgingen klopten niet. Het was fake news.” Nee, hij wil gewoon actief blijven in de Republikeinse Partij en gelooft dat die partij nog altijd hét vehikel is om zijn ‘MAGA-agenda’ uit te voeren.

Zijn speech duurde ongeveer anderhalf uur. “Missen jullie me al?” vroeg Trump bij het begin. “Er is zoveel gaande! En ik verklaar hierbij dat de reis die we samen zijn begonnen […] vier jaar geleden nog lang niet voorbij is. Onze beweging van hardwerkende Amerikaanse patriotten is nog maar net begonnen. En uiteindelijk zullen wij winnen. We hebben altijd veel gewonnen.”

Daarbij herhaalde hij meerdere keren tijdens zijn speech dat hij nog altijd gelooft dat hij de verkiezingen van vorig jaar gewonnen heeft, en dat Joe Biden dus onrechtmatig president is. “Wie weet, misschien besluit ik wel om ze [Democraten dus] voor de derde keer te verslaan” in 2024, sneerde hij ook nog, waarna het publiek uitzinnig begon te schreeuwen en te juichen.

I may even decide to beat them a third time – Donald Trump talking about the democrats in 2024.

Hilarisch genoeg bericht de NOS dat Trump zei: “Wie weet, misschien doe ik wel voor de derde keer mee.” Maar dat zei hij niet. Hij zei heel duidelijk: “Wie weet, misschien besluit ik wel om ze voor de derde keer te verslaan.” Ik begrijp dat de NOS het niet plezant vindt dat Trump blijft beweren dat hij vorig jaar eigenlijk stiekem toch gewonnen heeft, maar je kan niet pretenderen dat iemand iets anders zegt dan wat hij daadwerkelijk gezegd heeft. Het is nepnieuws om iemands woorden op zo’n manier “te verbeteren.”

Natuurlijk moest Joe Biden het ook ontgelden in de toespraak. Niet zo gek natuurlijk, want die heeft sinds zijn aantreden bewezen een keihard radicaal-linkse president te zullen zijn. Trump veegde de vloer aan met Biden vanwege de sluiting van scholen, terwijl de landsgrenzen juist wagenwijd opengegooid werden.

“Joe Biden heeft de verschrikkelijkste eerste weken van een presidentschap gehad in de moderne geschiedenis,” aldus Trump. “Dat is echt waar. De Biden-regering heeft nu al bewezen anti-banen, anti-gezin, anti-grenzen, anti-energie, anti-vrouwen, en anti-wetenschap te zijn. In één korte maand zijn we van Amerika Eerst naar Amerika Laatst gegaan.”

En ja, hij had ook keiharde uitspraken over de knetterzieke cancel culture (“een nieuwe term”) van het establishment en extreemlinks (of zijn die twee één en hetzelfde tegenwoordig?), bendegeweld, en over hoe Latijns-Amerikaanse landen volgens hem eerst en vooral “verkrachters en moordenaars” naar Amerika sturen. Een vergelijkbare uitspraak kwam hem in 2016 op felle kritiek te staan van links, maar het leverde hem op rechts juist bonuspunten op. Geen wonder dus dat hij dit nu herhaalde.

Trump is nog steeds ongekend populair onder Amerikaanse conservatieven. Volgens Bloomberg blijkt uit peilingen dat 97% van de mensen die CPAC bijwoonden zijn leiderschap van de Republikeinse Partij goedkeurt. 70% wil dat hij in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap doet. En 55% van de aanwezigen zeggen dat ze Trump in 2024 gaan steunen als hij dat inderdaad doet. Andere favorieten van het publiek zijn Ron DeSantis (gouverneur van Florida), Kristi Noem (gouverneur van South Dakota) en, jawel, Donald Trump Jr., de zoon van.

Zo. En zo heeft Trump er met één speech weer voor gezorgd dat heel links getriggerd is en naarstig op zoek is naar een safe place.

* Voor alle nepnieuws-checkers: Trump is vorig jaar verslagen. Geen zorgen, DDS ontkent dat niet. Dus niet huilen, we berichten gewoon wat Trúmp gisteren zei. Dat heet nou “het nieuws verslaan.”