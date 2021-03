Doodvermoeide Pieter Omtzigt: ‘CDA uitslag is forse tegenvaller… Ben helaas nog afwezig, heb te veel gedaan’

De man die het CDA eigenlijk had moeten leiden, Pieter Omtzigt, heeft van zich laten horen. Rond de klok van half elf vanochtend twitterde hij dat de uitslag “een forse tegenvaller [is] voor onze partij.” Daarnaast, schrijft hij, zou hij wel heel graag meteen weer hardcore erin willen gaan, maar dat lukt nog even niet. Hij heeft tijdens de campagne namelijk tóch te veel gedaan.

“Dank voor de steun en de stemmen gisteren,” schrijft Omtzigt. “Helaas is de uitslag toch een forse tegenvaller voor onze partij. Toch zal het mij niet verhinderen te blijven vechten voor idealen, voor rechtvaardigheid en voor onze concrete voorstellen.”

“Ik ben helaas nu nog afwezig,” gaat hij verder. “Het herstel kost mij langer en ik heb in de afgelopen weken toch nog net te veel campagne proberen te voeren, soms tegen beter weten in.”

Dank voor de steun en de stemmen gisteren.

Helaas is de uitslag toch een forse tegenvaller voor onze partij.

Toch zal het mij niet verhinderen te blijven vechten voor idealen, voor rechtvaardigheid en voor onze concrete voorstellen.

(1) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) March 18, 2021

Eigenlijk is het natuurlijk enorm triest dat zo’n fantastisch Kamerlid als Omtzigt dit twittert. Nee, niet dat zijn partij verloren heeft. Want het CDA als partij verdiende niet beter. Maar wel dat hij afwezig is en nog een tijdje wegblijft omdat hij er gewoon helemaal doorheen zit.

Let wel, hij is niet ‘op’ omdat hij gewoon hard gewerkt heeft. Lange dagen, korte nachten. Weinig tijd gehad voor het gezin. Zoiets kan je ook beschadigen als je er te lang mee omgaat. Maar hier is meer aan de hand. Veel meer. Want wat Omtzigt parten speelt is dat hij het de afgelopen jaren steeds weer heeft opgenomen tegen een kabinet dat hem tegenwerkte – een kabinet waar zijn eigen partij ook nog eens deel van uitmaakte.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Het partijkartel heeft deze man gesloopt. Zo simpel is het. Laten we in vredesnaam hopen dat hij snel weer herstelt… en dat hij, als het zover is, ofwel de macht grijpt in zijn partij óf voor zichzelf begint. Want het CDA van Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge verdient deze man niet.