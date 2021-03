Doortrapt GroenLinks verzwijgt kostenpost van €2 miljard: ‘Sluiten kolencentrales hebben we zelf al berekend!’

GroenLinks blijkt wederom een compleet doortrapte partij. De jokkende club van Jesse Klamer verwijt de VVD dat zij hun klimaatplannen niet hebben laten doorrekenen bij het Centraal Planbureau. Maar wat blijkt? Ze hebben zelf een kostenpost van 1 à 2 miljard euro verzwegen voor de staatsrekenmeesters. De reden? “Omdat de partij zelf in 2019 al een berekening heeft gemaakt van wat dit zou kosten,” aldus GL-Kamerlid Tom van der Lee.

GroenLinks komt zo langzamerhand bekend te staan als de leugenachtige en achterbakse partij bij uitstek. Nieuwsuur fileerde partijleider Jesse Klaver al volledig, door te wijzen op de enorme groei in het aantal biomassacentrales (aangezwengeld door zijn partij), en de gevolgen die dit heeft voor de bossen.

Zo’n beetje de enige kaart die Klaver toen nog kon spelen was: ‘Ja maar wij zijn tenminste eerlijk over onze klimaatplannen!’ Nou, niet dus, kunnen we opmaken uit berichten in het FD.

Deze zogenaamd groene partij valt nu echt volledig door de mand. Een kostenpost van grofweg 2 miljard euro verzwijgen voor hét thema waar je partij op gebaseerd is, is ronduit schandalig.

En dan is het dus nog maar de vraag of het hier daadwerkelijk om 2 miljard euro gaat, want in de praktijk wordt het waarschijnlijk een heel ander verhaal. De kosten die het sluiten van de steenkolencentrales met zich meebrengt, wil GroenLinks op gaan vangen met “vrijgevallen subsidies voor biomassa-bijstook,” aldus Van der Lee. Maar uit berekeningen van het CPB bij andere partijen (SP, PvdA), die ook met deze subsidie aan de haal willen, blijkt dat dit de kosten bij lange na niet dekt. En dan komen daar nog eventuele schadeclaims van de energiebedrijven bovenop!

Kortom: de staatsfinanciën zijn niet in goede handen bij GroenLinks. Klein adviesje? Stem ze dan ook massaal weg, vandaag en morgen!