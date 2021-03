Duitse deelstaat Saarland heeft genoeg van landelijke lockdown en kiest eigen weg: ‘Er zijn meer opties!’

De Duitse deelstaat Saarland gaat na Pasen de lockdown grotendeels opheffen, dit terwijl bondskanselier juist de lockdown heeft verlengd tot halverwege april. Volgens de premier van Saarland zijn er genoeg andere opties dan alleen maar restricties en lockdowns. Hij wil vooral inzetten op massaal testen en vaccineren om zo de deelstaat weer open te gooien.

Na de verrassende draai van bondskanselier Angela Merkel gisteren, die in allerijl een aangekondigde ‘paaslockdown’ schrapte, blijken ook andere Duitse bestuurders zo hun twijfels te hebben over het nationale restrictieve coronabeleid. Er ontstond een golf van kritiek toen bekend werd dat Merkel de lockdown verlengde en rond de Paasdagen zelfs strikter wilde maken. De NOS meldt dat de Saarlandse premier, Tobias Hans, tevens ook partijgenoot van Merkel, er een andere zienswijze op nahoudt dan de landelijke regering.

De lockdown gaat in Saarland plaatsmaken voor een grootschalige teststrategie. Hans is namelijk van mening dat zijn deelstaat prima instaat is om deze proef te ondergaan. Door middel van het massaal inzetten van sneltesten wil hij sportscholen, bioscopen en terrassen zo snel mogelijk weer open gooien. Volgens hem is er meer mogelijk dan alleen alles afsluiten voor bezoekers:

“We willen nieuwe wegen in de pandemiebestrijding inslaan. We moeten na een jaar toch meer kunnen bedenken dan alleen maar alles op slot te gooien en te beperken?”

Het is goed om te zien dat Duitse premiers kritisch blijven op het landelijke beleid. Er is inderdaad veel meer mogelijk dan alleen maar gokken op die verregaande lockdownmaatregelen. Massaal vaccineren en testen zijn een goede manier om een land of regio weer haar vrijheden terug te geven. Hup voor Saarland, dus!