Kijkt smoorverliefde Merkel-fan Rutte mee? ‘Bondskanselier schrapt paaslockdown na kritiek’

Gisteren kondigde de Duitse regeringsleider Angela Merkel een verlenging van de lockdown tot 18 april aan, en daarnaast verbood ze fysieke paasvieringen. Dat liet een bom aan kritiek ontploffen. De maatschappelijke onvrede erover was zelfs zo groot dat Merkel deze beslissing nu terugdraait. Zou demissionair premier Rutte nu eindelijk ook eens gaan luisteren naar de kritiek vanuit de samenleving?

De zwaarste lockdown tot nu toe werd eerder deze week afgekondigd in Duitsland, maar al snel komt Merkel terug op deze beslissing. Gisteren verkondigde de bondskanselier nog dat fysieke paasvieringen ten strengste verboden zullen zijn. Daarnaast zouden de winkels tussen 1 en 5 april de deuren dicht moeten houden in verband met de verwachte drukte rondom Pasen. Duitsers waren woedend over deze maatregelen en vandaag is Merkel in spoedoverleg gegaan over de aangekondigde maatregelen, dat laat de NOS weten.

Vanochtend ging Merkel in overleg met de premiers van de Duitse deelstaten. Kort daarna maakte ze bekend dat de nieuw aangekondigde maatregelen van tafel gaan. De winkels mogen gewoon de deuren openen en fysieke paasvieringen mogen ook doorgaan. De plotseling draai van Merkel is flink gezichtsverlies voor de bondskanselier, maar de enige juiste beslissing: er was onvoldoende draagvlak voor zoveel anti-coronageweld. Toch is het ook gek: mMen zou denken dat de regering goed heeft nagedacht over welke maatregelen er nodig zijn, maar klaarblijkelijk kan een beetje maatschappelijk onrust Merkel al van gedachte doen veranderen.

Nu is het natuurlijk ook de vraag of Rutte eens gaat luisteren naar de kritiek vanuit de samenleving van zijn land. Nederland zit nog steeds opgezadeld met de avondklok, die nu symbolisch een uurtje later ingaat vanwege de ‘zomertijd’. Veel mensen zien liever de maatregel in zijn geheel verdwijnen. Ook de horeca, de sportscholen, de zwembad het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang snakken om wat verlichting. Dus Rutte: we weten dat je graag afkijkt bij Merkel. Misschien deze keer ook een keer doen en de boel versoepelen? Ja, bitte!