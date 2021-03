Een mooiere zomer door een mooiere schutting?!

De lente en zomer komen er weer aan en dit betekent dat we ook weer meer tijd in de buitenlucht zullen spenderen. Voor mensen met een tuin betekent dit dat er weer werk aan de winkel is! Hoe mooier de tuin is, hoe meer mensen ook tot rust kunnen komen in de eigen tuin. Een belangrijk onderdeel van de tuin die vaak vergeten wordt als het gaat om onderhoud is de schutting van de tuin. Het onderhoud van de schutting is namelijk behoorlijk vervelend werk, maar daardoor niet minder belangrijk. De schutting is namelijk de omheining van de gehele tuin en bepaald daarom ook grotendeels hoe de tuin eruit ziet. In deze blog geven we je enkele tips wat betreft het onderhoud en de mogelijke vervanging van je schutting!

Schutting vervangen

Een houten schutting zal nooit zo mooi zijn als in het eerste jaar van plaatsing. Dit komt omdat hout relatief snel beschadigd raakt en minder mooi wordt doordat het dag in dag uit in de buitenlucht staat. Je kunt er daarom voor kiezen om de houten schutting te vervangen voor een composiet schutting. De stof composiet bestaat onder andere uit kunststof waardoor deze bijna niet aangetast raakt door de buitenlucht. Dit zorgt ervoor dat de schutting bijna geen onderhoud meer vereist. Hierdoor zal de schutting met weinig moeite altijd mooi kan blijven! Als je dus anno 2021 van plan bent om je schutting te vervangen, overweeg dan zeker het composiet schutting kopen!

Schutting onderhouden

Als je momenteel over een houten schutting beschikt, dan is het raadzaam om deze een flinke onderhoudsbeurt te geven. Als je de houten schutting goed onderhoud, dan blijft deze mooi en behoudt deze ook altijd haar natuurlijke uitstraling. Je kunt de schutting bijvoorbeeld eens goed in de olie zetten en oneffenheden hieruit wegschuren. De schutting zal er na onderhoud weer stukken mooier en nieuwer uitzien. Zo kun je de gehele zomer weer genieten van een prachtige schutting. Probeer tijdens het oliën van de schutting te kiezen voor een kleur olie die past bij de rest van de tuin. De schutting zal namelijk veranderen in de kleur olie die je gebruikt om de schutting in de olie te zetten. Het mooiste effect wordt bereikt als de kleur olie past bij de rest van de kleuren in de tuin.