Epidemiologen waarschuwen voor lage vaccinatiegraad in landen: ‘Vaccins binnen jaar ineffectief!’

Vanuit verschillende hoeken waarschuwt men voor de lage vaccinatiegraad in veel ontwikkelingslanden wat uiteindelijk al het harde werk in rijke landen teniet zal doen. De lage vaccinatiegraad in sommige landen kan er voor zorgen dat het coronavirus zich gaat muteren en dat de huidige vaccins ons hier niet tegen beschermen. De vaccinatiechaos neemt op deze manier niet af.

Wetenschappers van de People’s Vaccine Alliance en de maatschappelijke organisatie Oxfam Novib komen met een zwartgallige boodschap naar buiten. In een tijd waarin het vaccineren al onder druk staat door de AstraZeneca-soap komen zij nog eens aan met een nieuwe negatieve boodschap: we kunnen iedereen in het Westen wel vaccineren, maar als arme landen hun inwoners niet kunnen vaccineren zal al het werk voor niks zijn. Het virus zal zich blijven muteren tot er een variant waar de huidige vaccins niks tegen kunnen doen. Men pleit dan ook voor een wereldwijde aanpak, in plaats van een nationale:

“Ondanks beloftes die gedaan zijn, is er van het eerlijk verdelen van vaccins nog niets terecht gekomen. Als we ons in het Westen kunnen vaccineren, maar in armere landen niet, dan hebben we wereldwijd een probleem. Het opschalen van productie van vaccins is nu essentieel en daarvoor zouden farmaceuten hun patenten en kennis moeten delen.”

De boodschap sluit aan bij het al tijden geuite motto ‘prikken, prikken, prikken’ wat helaas nog steeds te weinig gebeurt. Ook in Europa gaat het nog steeds vrij langzaam én daarnaast kampen we dus ook nog steeds met een lage vaccinatiegraad in ontwikkelingslanden. Op deze manier duurt het nog jaren voor we uit de crisis zijn.

Het draagvlak voor het vaccineren stond al onder druk – mede dankzij onze stuntelende coronaminister Hugo de Jonge en de AstraZeneca-soap – maar door dit soort boodschappen verliest men gestaag nog meer vertrouwen in het massale vaccineren. Ondertussen is er maar één winnaar: de lockdown. Die wordt nog maar eens verlengd.