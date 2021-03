Even lekker anti-racistisch cashen en uitbuiten! Doe nu de Parool-‘wit privilege challenge’ voor twintig euro

Bent u uw ‘wit privilege’ ook zo zat, terwijl u niet eens helemaal zeker weet of u het überhaupt heeft? In Het Parool vindt u de oplossing! Daar wordt namelijk het boek Witte suprematie & ik aangeprezen en gekoppeld aan een ‘leuke’ challenge. Zo kunt u voor slechts twintig euro lezen waarom u, vanwege uw blanke huidskleur, een slecht mens bent en wat u er aan kunt doen om dit te veranderen.

Woke propaganda wordt je tegenwoordig niet alleen maar door de strot geduwd, het is ook een verdienmodel geworden. Sinds kort is de Nederlandse versie van Witte suprematie & ik, Hoe je privilege (h)erkent, racisme bestrijdt en de wereld verandert van de zwarte schrijver en activist Layla Saad in dit land te koop. Bij Het Parool vonden ze het een goed idee om iemand dit boek te laten promoten. Een boek dat er puur op is gericht om blanke mensen zichzelf een schuldgevoel aan te laten praten. Volgens Saad is het uitgangspunt van het boek om:

‘Mensen met wit privilege te helpen hun eigen rol in het onderdrukkende systeem van witte suprematie te herkennen en te aanvaarden’. Het is bedoeld om ‘hen te helpen de verantwoordelijkheid te nemen en dit systeem te ontmantelen, zowel in zichzelf als hun gemeenschap.’

Volgens Het Parool verwoordde een literair recensent de kritiek op het boek als volgt: “Een handboek dat gestoeld is op precies de paternalistische uitgangspunten die de auteur verwerpt als het om zwarte mensen gaat is daarmee ook discutabel.”

Het boek leert blanke mensen om zichzelf dus te zien als onderdeel van een raciale groep en roept ze in feite op om er alles aan te doen om de macht van die groep te ontmantelen. Maar als er door anderen op eenzelfde manier tegen zwarte mensen wordt gesproken over hun rol binnen ‘hun gemeenschap’, dan hangt deze auteur in de hoogste gordijnen en zijn het ineens allemaal individuen.

Deze mevrouw meet dus overduidelijk met twee (raciale) maten, maar dat maakt voor Het Parool kennelijk niets uit. Gewoon ‒ hup! ‒ die poeplap trekken en €20 trekken om daarmee uw huidskleurige erfzondes af te kopen. En wie daar te arm of te krenterig voor is? Heel simpel: die is een dikke vette racist. Uiteraard!