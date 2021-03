Experts geschokt: ‘Hoe kan dit nou!?’ Coronacijfers Zuid-Afrika spectaculair gedaald zónder achterlijke lockdown

Volgens de kranten staan experts voor een enorm raadsel! In Zuid-Afrika zijn de corona-besmettingscijfers namelijk razendsnel gedaald. Dit terwijl ze daar zogenaamd last hadden van een enorm gevaarlijke Zuid-Afrikaanse variant én de overheid aldaar géén lockdown wilde implementeren.

Hoe kan dat nou? Zuid-Afrika zit op een sterk dalende coronatrend, maar heeft daarvoor géén draconische lockdown hoeven afkondigen. Een groot wetenschappelijk raadsel!

Dus wat is er gebeurd? Het Belgische HLN citeert epidemioloog Harry Moultrie. Die zegt in de Wall Street Journal dat ze niet weten hoe het kan dat de besmettingscijfers zo spectaculair gekelderd zijn in Zuid-Afrika. Want er heeft geen massavaccinatie plaatsgevonden, en er is ook geen strenge lockdown geweest. Misschien dat er groepsimmuniteit is opgetreden? Maar dan zijn er relatief wel veel minder mensen aan gestorven dan gedacht werd toen iedereen riep dat de Zuid-Afrikaanse variant een enorm besmettelijke killervirus was. “De enige zekerheid is dat we nog steeds veel over dit virus te leren hebben,” zegt de virusdeskundige van het Nationaal Instituut voor Overdraagbare Ziekten in Zuid-Afrika.

Rond Nieuwjaar kreeg president Cyril Ramaphosa te horen dat het helemaal mis zou gaan met corona in zijn land. Want die nieuwe variant! Hij stelde een avondklok in, hij sloot de stranden, legde de verkoop van alcohol aan banden. Oh ja, en grote bijeenkomsten mochten niet meer. Op 11 januari waren er alsnog 22.000 nieuwe besmettingen. Maar vanaf dat moment zijn de besmettingen enorm gedaald. Nu zijn er nog maar een paar duizend mensen per dag “besmet.” Slechts 5% van het aantal afgenomen testen is positief.

Maar nu komt het. Op 2 februari mocht er weer lekker alcohol verkocht worden en werden de stranden geopend. De avondklok is er nog wel, maar slechts 23:00 uur tot 04:00 uur. En twee weken geleden mochten grote bijeenkomsten ook weer (100 personen binnen, 250 buiten). De horeca zijn nooit gesloten geweest.

En nu neemt het aantal ‘besmettingen’ dus razendsnel af en heeft Zuid-Afrika eigenlijk helemaal geen probleem met Covid-19 meer. Experts vinden dat verbazingwekkend.

‘Hoe kan dit toch?!’, roepen ze in koor. Ik weet het niet hoor, maar kan het er iets mee te maken hebben dat lockdowns niet werken? Je gaat het bijna denken!

Ophouden, dus met deze angstpsychose. Het is tijd voor vrijheid. Tijd voor welvaart. Tijd voor vreugde. Tijd voor gezelligheid. Tijd voor normaliteit. Tijd om te leven. Niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in Nederland. Open het land!