Explosief! Onprofessionele Ollongren onthult per ongeluk het doel met Pieter Omtzigt: “Functie elders!”

Het heeft er alle schijn van dat de kabinetspartijen, en dan met name het CDA, inderdaad hard bezig zijn om Pieter Omtzigt De Haag uit te jagen. Want in het formatiedocument dat vast gehouden werd door verkenner Kajsa Ollongren, toen ze de Tweede Kamer verliet, staat heel duidelijk: “Positie Omtzigt, functie elders.”

Wat? De afgelopen dagen heeft de top van het CDA zich vreselijk misdragen. Pieter Omtzigt werd in meerdere artikelen met een mes in de rug gestoken. Een heuse fluistercampagne werd tegen hem gevoerd. Hij zou “labiel” zijn, “huilpartijen” hebben gehad, en verder gewoon niet echt mee te werken zijn.

Publiekelijk reageerden Wopke Hoekstra en het CDA-bestuur daar uiteindelijk op door wat te tweeten over hoe geweldig Omtzigt is en dat ze hartstikke veel van hem houden. Natuurlijk trapte daar helemaal niemand in. En terecht. Want toen Kajsa Ollongren vandaag bij het weggaan het formatiedocument open en bloot naar fotografen gekeerd hield konden we duidelijk zien wat het CDA van plan is met hun beste, maar ook meest kritische Kamerlid: Den Haag uitjagen.

Telegraaf-journalist Inge Lengton heeft de foto op Twitter gezet. Onder het kopje “CDA” zien we daar staan: “Positie Omtzigt, functie elders.”

Explosief: verkenner Ollongren hield formatiedocument bij het weg gaan open en bloot naar fotografen gekeerd. pic.twitter.com/5jyVqp7JBk — Inge Lengton (@IngeLengton) March 25, 2021

Natuurlijk is het ronduit bizar dat de positie van een individueel Kamerlid onderdeel is van de formatie. Eigenlijk is dat gewoon ongekend. Maar ja, het is tekenend voor de invloed die Omtzigt heeft in Den Haag, en voor de angst die zijn ‘collega’s’ voor hem hebben. Dat kabinet is zo bang voor hem dat ze hem ten koste van alles willen lozen.

De vraag is nu: van wie komt die opmerking over Omtzigt? Van het CDA zelf? Van de VVD? Van een andere partij? Of is er al over gesproken met elkaar en hebben ze hier een deal met elkaar over gemaakt? In alle gevallen is het niet best en moeten er consequenties aan verbonden worden… maar zeker als het CDA er of al mee akkoord is of het zelf voorstelden, tja, dan moeten de rapen nu écht gaar zijn.

Nou ja, eigenlijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit van wie dit afkomstig is: het CDA, de VVD, D66 of alle drie. Het bevestigt wat we allemaal al wisten: Den Haag, het partijkartel, gaat er álles aan doen om Omtzigt te lozen. De man kreeg genoeg stemmen om in zijn eentje op vijf zetels te zitten, maar in Den Haag willen ze hem kwijt. En wel meteen.